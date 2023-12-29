撤限購放盤增　樓價壓力上升

內地樓市刺激政策在今年陸續推出，預期去庫存效果將逐漸顯現。（大公報） 中評社香港12月29日電／自今年9月7日南京在同類城市中率先發布全面取消商品房限購等新政後，官方11月底發布的數據顯示，南京新建商品房日均認購量和二手房日均網簽量分別較之前提升51%和10%。截至12月16日，新房庫存量也從去年最高峰時的7.8萬套跌至6.94萬套以下。“終於把我那套‘老破小’賣掉了，準備換一套大平層。”掛牌幾個月後，南京市民徐女士名下的一套二手房近期終於成交，但賬面虧損了70萬元（人民幣，下同）。



大公報報導，徐女士夫婦在南京共有兩套住房，現住的一套為百餘平米的三居室，另一套就是她口中的“老破小”──建於1980年代，僅有50餘平米的二手房。2021年，為了兒子能入讀南京一所比較有名的公立初中，徐女士以超過350萬元購入這套學區房。7月兒子順利完成初中入學報名後，徐女士就急著將學區房出售，再換購一套面積較大的新房，用於未來居住。在代理的勸說下，急於出手的她多次降價，最終以280萬元的價格將這套“老破小”售出。



自9月8日起，南京主城區的四個市轄區正式取消限購，南京還出台了包括對購置新房和賣舊換新給予補助，部分區域賣舊換新最高可以享受總價1.5%的補助。



南京一個在售樓盤置業顧問劉小姐坦言，這兩三個月前來看房咨詢的人數明顯增加，認購量和成交量大約增加了三、四成。由於南京對賣舊換新給予補助，通過賣舊換新購買改善型住房的人數明顯上升，加上因為購房成本下降，一些原本猶豫和觀望的剛需族也開始出手，二者構成了近期南京購房者的主力。“雖然今年‘金九銀十’沒有往年那樣火爆，但是和之前售樓處門可羅雀相比，已經算是不錯的成績。”劉小姐感嘆道。

