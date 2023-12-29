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台灣民意基金會民調：6成民眾盼政黨輪替
http://www.CRNTT.com   2023-12-29 11:31:21


六成的民眾期待這次大選政黨輪替，三成四不期待。（照片：台灣民意基金會提供）
　　中評社台北12月29日電（記者　黃筱筠）台灣民意基金會今天公布2024大選最新民調顯示，三成二支持民進黨賴蕭配，二成八支持中國國民黨侯康配，二成五支持台灣民眾黨柯盈配，一成五未決定。約四成九看好賴蕭配將贏得2024大選。但有59.4%民眾期待第四次政黨輪替，遠多於不期待的34.1%。

　　民調也顯示不贊同蔡英文處理大事能力者有48.2%，遠大於贊同的41.5%。

　　台灣民意基金會今天舉行12月民調發表會，主題“2024台灣“總統”與“立委”選舉可能結果與影響”，由董事長游盈隆主講，並邀請亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、前“立委”林濁水與談。

　　選民看好誰將當選2024？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約四成九看好賴蕭配將贏得2024大選，二成一看好侯康配，一成六看好柯盈配。

　　選民傾向支持哪一黨的區域“立委”候選人？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成二支持國民黨，二成九支持民進黨，6.9%民眾黨，2.4%無黨籍，0.5%其他小黨，22.3%尚未決定，7.6%其他／不知道／拒答。

　　“立委”選舉政黨票，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成二將把不分區“立委”政黨票投給國民黨，二成九投給民進黨，一成八投給民眾黨，1.9%給時代力量。

　　2024大選選民的投票傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成四一定會去投票，二成三可能會去，一成一傾向不去投。

　　2024大選選民的心理涉入感，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成五基本上關心這次大選結果誰輸誰贏，二成二不關心。關心的人比不關心的人多53.4個百分點。

　　民眾是否期待新的政黨輪替執政，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，近六成期待這次大選帶來新的政黨輪替執政，三成四不期待。值得注意的是，強烈期待政黨輪替執政的人高達三成七。

　　選民對賴清德處理老家違建爭議的反應，最新民意顯示，台灣選民中，三成一覺得賴清德處理萬里老家違建爭議的表現基本上好，四成五覺得不好，兩成四沒意見、不知道。
 


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