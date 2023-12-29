民眾黨質問賴　當選就要終止ECFA？

民眾黨“立委”邱臣遠受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德28日在政見會上表達“ECFA不是台灣應走的路”，台灣民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠29日質疑，維持現狀是台灣人民最大的共識，難道賴未來若當選，就要單方面終止ECFA？我們只能解讀為是賴選舉的政治語言，是為了短期的個人政治利益，犧牲台灣民眾長期的利益。



民眾黨“立委”賴香伶也說，若賴清德認為ECFA不是台灣應該走的路，你就要清楚表態是否要中止，這樣勢必會與大陸產生比較尖銳跟緊張的關係。否則扣對手帽子，只是選舉的操作手段。



賴清德在政見會上表達，兩岸一家親、九二共識，背後都是一個中國的原則，服貿、貨貿、ECFA都不是台灣應該走的路。



邱臣遠接受中評社訪問表示，賴清德的說法是典型的政治語言與認知作戰，顯見民進黨不會抹紅就不會選舉，而ECFA是經濟問題，也是兩岸的政治問題，中國大陸之前做的貿易壁壘調查，是以商圍政的政治動作，但過去賴清德擔任“行政院長”與“副總統”期間做了什麼？



邱臣遠批評，當年太陽花學運提出的兩岸協議監督條例到現在還躺在“立法院”，給了民進黨8年“國會”過半也遲遲不肯排審、不肯正面面對，現在又講“ECFA不是台灣該走的路”，但台灣對大陸的貿易依存度還是非常高，蔡政府不管是新南向，還是對外貿易政策，短期間還沒有辦法取代大陸，甚至相關國際經濟組織CPTPP跟RCEP也都進不去的狀況下，不能永遠用意識形態與口號治國，但受害的還是我們這些小老百姓、中小企業主，大家要的是安居樂業，這才是最基本的。



邱臣遠說，兩岸與國際關係維持現狀是所有各政黨領導人最大的共識，既然要維持現狀，而是共最大的共識的時候，賴清德又要來抹紅、認知作戰，真的是其其不可為。他質疑，難道賴清德未來若當選，就要單方面終止ECFA？賴必須要對台灣民眾說清楚講明白，要維持現狀，又要中止ECFA，等於是又要馬兒好，又要馬兒不吃草，這是相互矛盾的。



邱臣遠認為，我們只能解讀為是賴清德選舉的政治語言，但ECFA不是衹有我們能單方面終止，我們的態度也會影響大陸的態度，身為“總統”候選人，這樣的發言是不是夠妥適？還是又把台灣的經濟安全陷於不安定的困境？甚至是改變現狀？這不符台灣主流民意的訴求，是為了短期的政治利益，犧牲民眾長期的利益。

