雷軍︰小米目標躋身全球五大車廠

雷軍表示，小米首款汽車SU7已小批量產。（大公報） 中評社香港12月29日電／小米集團（01810）昨召開小米汽車技術發布會，公司創辦人、董事長兼CEO雷軍表示要製造好的電動車絕不容易，必須向所有業界精英致敬，又認為汽車工業發展了百多年，技術已到了極高水平，而保時捷則是業界的“標杆”，全球車廠都在對標保時捷，而小米的目標就是希望能造一輛媲美保時捷的汽車，並要在未來15年至20年的時間，躋身全球前五位的汽車廠商。



大公報報導，雷軍在新車發布會上展示了小米自研自產的小米超級電機V6、V6s及V8s。據瞭解，小米汽車電池與寧德時代合作，為800V碳化矽高壓平台，最高電量150kWh，CLTC續航1200公里以上。V6轉速達2.1萬rpm（每分鐘轉速），而V6s轉速達2.1萬rpm，其中V6s引擎轉速更勝保時捷Taycan Turbo及Tesla S Plaid，而且前兩者均已量產上車，而扭力更強的V8S則會在2025年量產上車。



不過對部分車主而言，汽車的速度有多快未必是最關心的事項，反而汽車的舒適度才是關鍵。而小米汽車的新技術就絕對能滿足這類車主的要求，在發布會上，雷軍同時介紹了小米的“電池及車身一體化結構”技術，所謂電池與車身一體化就是將多個電池包分散在車身主體結構上，有節約空間、降低結構重量、提高續航里程的作用。而且，當車身空間大量提升後，坐駕的舒適度也自然會提高。



雷軍強調，小米在汽車的核心技術上的態度非常堅決，不管花多少時間，不管付出什麼樣的代價，在關注的核心技術領域裡面，一定要做到行業領先水平。而小米在電機電控領域的創新技術至今已申請155項專利，其中已授權的專利有60項。



至於首款汽車SU7也在小批量產，惟仍需要數個月測試才可上市。他更透露，SU7的定價會有點貴，但一定讓市場覺得貴有貴的道理，也一定會在體驗上超出市場預期。