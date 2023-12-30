中評編譯：極右翼崛起困擾歐洲

兩位歐洲極右翼政治家，法國的勒龐（圖左）與荷蘭的威爾德斯（圖右） 中評社香港12月30日電（記者 樂國平編譯）英國學者克里斯·多伊爾（Chris Doyle）12月29日在《阿拉伯新聞》上撰文，表達了對歐洲極右翼政治勢力不斷崛起，有望在歐洲更多國家執政的擔憂。以下是原文編譯：



歐洲極右勢力到底有多強大？它越來越受歡迎嗎？這些都是困擾很多人的問題。這對歐洲自由民主政治以及確保平等和法治的機構意味著什麼？反種族主義活動人士對此感到震驚。歐洲穆斯林常年被描繪成局外人和許多問題的責任人，他們正在思考等待他們的是什麼。猶太社區感到恐懼是可以理解的。尋求庇護者和難民想知道歐洲是否會變得更加敵對。其他人擔心這一切對俄羅斯總統普京有多大好處。



答案遠非簡單，這是一幅複雜的圖景。有時很難確定極右翼的地位是大勢所趨、特定國家還是地區問題的結果。這些極右運動能夠摧毀歐洲民主國家嗎？



極右翼勢力的日益成功並非一朝一夕的現象。許多人都會記得約爾格·海德爾（Jorg Haider）在奧地利取得的成功引發的政治地震，當時他的自由黨在1999年贏得了27%的選票。與意大利一樣，二戰後奧地利從未真正進行過任何全國性的反省。這也許可以解釋為什麼極右翼從未像其他國家那樣被真正排斥。在荷蘭，皮姆·福圖因（Pim Fortuyn）幾乎是一位標誌性人物，2002年他遇刺身亡後，這一地位得到了鞏固。讓－瑪麗·勒龐（Jean－Marie Le Pen）在同年的法國總統選舉中進入決賽。

