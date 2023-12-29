中評社北京12月29日電／網評：鄉間煙火氣，“村晚”撫人心



來源：廣州日報 作者：夏振彬



據文旅部微信公眾號消息，文旅部將於2024年元旦、春節期間開展“春到萬家”系列群眾文化活動，推出春節“村晚”、“賞年畫 過大年”、鄉村好物推介等活動。



你看過“村晚”嗎？它是“鄉村春晚”的簡稱，是春節期間農民群眾自編、自導、自演的鄉村文藝晚會。“村晚”聽起來“土味”，但並不簡單。若論“資歷”，早在1981年小年夜，浙江麗水月山村已出現全國第一台“村晚”，比央視春晚還早兩年。若論人氣，“村晚”雖不及“村BA”那般出圈，但仍是人氣爆棚、熱鬧非凡。近年來，文旅部連續組織全國“村晚”示範展示活動，推動“村晚”在全國遍地開花。綠水青山為台、流水人家為幕，台上各顯神通，台下歡聲雷動。沒有“高級”的舞台、奪目的燈光，更沒有明星大腕，但其氣氛絲毫不輸各大衛視春晚。



人們為什麼喜歡“村晚”？當然是因為開心呀。過年，最緊要就是開心。記得小時候，村裡過年最讓人回味的事情之一，就是看表演。雖然節目土得掉渣、“技術含量”不高，但是人山人海、人聲鼎沸——一台演出增添了年味，將歡天喜地的節慶氛圍瞬間拉滿，讓台上台下洋溢著自然流露、簡單淳朴的快樂，這還不夠嗎？



當然，也不止快樂那麼簡單。



“村晚”，展現文化。吹拉彈唱，載歌載舞，非遺展示……“村晚”的節目或許藝術性不算高，觀賞性不夠“炸”，但貴在真正貼近生活、貼近群眾，有著濃厚的鄉土氣、煙火氣。鄉村振興既要塑形，也要鑄魂。逢年過節，與其喝酒搓麻，不如來一道文化大餐，讓這樣的文化活動浸潤人心。



“村晚”，增進情感。鄉村生活沒有很多人想象得那般閑適自在。很多人一年到頭為一日三餐、養老育兒奔波勞苦。平時各忙各的，那過年呢？一起搞個“村晚”，增進感情，凝聚鄉情，走得更近、關係更親。對於“村晚”，一些地方流傳著這樣一句話：“策劃三個月，排練三個月，演出三個月，回味三個月”。一年12個月安排得滿滿當當。話雖誇張，但提醒我們，從想主意到組“隊友”、勤排練，“村晚”確實是增進感情的紐帶、凝聚鄉情的橋梁。



“村晚”，承載鄉愁。記得電影《我和我的家鄉》裡有句台詞：“我是在一個小山村里長大的，那是世界上最美的地方。”無論走多遠，家鄉總是我們心裡最柔軟的地方。而所謂鄉愁，總繞不開故鄉的山水、美食、人文。“村晚”講的是鄉音、唱的是鄉情、舞的是鄉韵，承載的是鄉愁。離家一年，回鄉看一場“村晚”，會讓人身有所栖，心有所寄，感到溫暖。再把話題說遠點——對遊客而言，如此“村晚”、如此鄉韵，也是特色所在、魅力所在。



“村晚”，一縷升騰的鄉間煙火氣，一道多彩的文化景觀。春節正在路上，我們期待更多的“村晚”出現，更多的群眾參與，讓這扇窗口更好反映農民精神新風貌、鄉村振興新氣象。