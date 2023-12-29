中評社北京12月29日電／網評：數字化擴容公共文化服務



來源：經濟日報 作者：欒嵐



文化和旅遊部相關負責人前不久在國新辦召開的“權威部門話開局”系列主題新聞發布會上表示，要加強公共文化服務數字內容供給，提升文化服務的數字化服務能力。如何更有效地運用數字化手段發展公共文化服務，值得分析。



黨的十八大以來，隨著人工智能、大數據、雲計算、5G等數字技術的普及與發展，公共文化服務借助數字化手段實現了可持續發展，在促進文化內容創作、共享文化資源、創新文旅體驗場景、助力文化機構轉型等方面，取得了不錯的成績，持續滿足著人民日益增長的精神文化需求。數據顯示，目前除國家公共文化雲之外，200多個地方有公共文化雲，總計資源量達到1530TB以上；有的博物館與美術館的文物藏品、古籍均實現了數字化采集。這對於促進全民閱讀和藝術普及、公共文化數字化服務的開展都發揮了非常重要的作用。



實施國家文化數字化戰略，健全現代公共文化服務體系，是當前和今後一段時間的重點任務。近10年來，我國陸續出台了《關於進一步加強公共數字文化建設的指導意見》《“十三五”時期公共數字文化建設規劃》等政策，在促進公共文化服務數字化建設、助力公共文化機構轉型升級等方面起到了重要的引領和推動作用。去年5月份印發的《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》提出，到“十四五”時期末，基本建成文化數字化基礎設施和服務平台，形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系。到2035年，建成物理分布、邏輯關聯、快速鏈接、高效搜索、全面共享、重點集成的國家文化大數據體系，中華文化全景呈現，中華文化數字化成果全民共享。



在公共文化服務建設取得顯著成效的同時，也存在文化資源“孤島化”、服務形式單一、實踐操作複雜等問題。因此，應進一步加強數字化手段，增加公共數字文化內容供給，用數字化全方位擴容公共文化服務。



一方面，豐富文化數字化應用場景，加快資源數字化步伐。要打破公共文化服務的時空限制，搭建文化體驗大數據平台、非遺音樂體驗館、智慧圖書館、雲博物館等，依托新一代信息技術、數字技術，實現文化與科技的深度融合，將傳統文化內涵以更有趣、更時尚、更易接受的方式呈現出來。打造“互聯網＋”文化服務雲平台，延長文化數字化產業鏈條。圖書館、博物館等公共文化機構可以通過直播、短視頻等新興文化服務方式，搭建新媒體矩陣賬號，打造有影響力的IP形象和傳播渠道，培育線上文化服務品牌，培養高黏性的“粉絲”文化社群，使公共文化服務更加精準。將文化資源數據通過互聯網二次創作和重構，持續支持數字技術在文化藝術生產創作、公共文化服務、文化遺產保護傳承以及旅遊服務和管理、旅遊發展等領域的應用和推廣。



另一方面，從規範角度積極構建與數字文化發展相適應的市場准入、市場監管、產品認證、知識產權保護、安全保障等一系列政策法規體系，促進數字化健康良性發展。加快文化數字化建設標準的研究制定，健全文化資源數據分享動力機制，研究制定扶持文化數字化建設的產業政策，落實和完善財政支持政策，在文化數字化建設領域布局國家技術創新中心、全國重點實驗室等國家科技創新基地，支持符合科創屬性的數字化文化企業在科創板上市融資，推進文化數字化相關學科專業建設，用好產教融合平台。