伊總理：正努力推動結束國際聯盟在伊存在

12月28日，伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼（右）與西班牙首相桑切斯在伊拉克首都巴格達舉行共同記者會。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華網報導，伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼28日在記者會上表示，伊拉克政府正努力推動結束國際聯盟在該國的存在。



蘇達尼當天在首都巴格達同來訪的西班牙首相桑切斯舉行共同記者會時說，雙方在會談中就國際聯盟的現有地位展開了深入討論。蘇達尼對包括西班牙在內的國際聯盟在支持伊拉克打擊極端組織“伊斯蘭國”方面發揮的積極作用表示感謝，但同時強調，鑒於伊拉克軍隊已具備相關能力，伊方正考慮重新協調同國際聯盟的關係，努力推動結束其在伊拉克的存在。



蘇達尼還說，雙方在會談中就伊西兩國在安全、文化、環境、可持續發展等領域合作進行了磋商。桑切斯表示，西班牙願同伊拉克進一步發展雙邊關係，同時呼籲伊拉克參與國際合作，共同應對荒漠化和氣候變化問題。



美國2003年發動伊拉克戰爭，2011年底從伊撤軍，僅留少量駐軍。極端組織“伊斯蘭國”2014年奪取伊拉克西部和北部大片地區，美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟隨後增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克總理新聞辦公室發表聲明說，國際聯盟的戰鬥任務已結束，伊軍方已接管所有軍事基地，一些從事顧問工作的外軍人員仍留在伊境內繼續為伊安全部隊提供支持。