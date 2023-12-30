日本北海道地區附近海域發生6.4級地震

這是11月14日拍攝的日本橫濱。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，據日本氣象廳消息，東京時間28日18時15分（北京時間17時15分），北海道地區附近海域發生6.4級地震。



日本氣象廳消息說，此次地震震中位於北緯44.1度、東經149.2度，震源深度160公里。地震沒有引發海嘯的危險。



日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，地震多發。