【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道地區附近海域發生6.4級地震
http://www.CRNTT.com
2023-12-30 10:17:00
這是11月14日拍攝的日本橫濱。（來源：新華社）
中評社北京12月30日電／據新華社報導，據日本氣象廳消息，東京時間28日18時15分（北京時間17時15分），北海道地區附近海域發生6.4級地震。
日本氣象廳消息說，此次地震震中位於北緯44.1度、東經149.2度，震源深度160公里。地震沒有引發海嘯的危險。
日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，地震多發。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日前首相：東方智慧解決世界紛爭有深遠意義
(2023-12-30 10:16:40)
日本拓展“軍民共用”設施
(2023-12-28 10:32:10)
關於“愛國者”導彈，俄對日發出警告
(2023-12-28 10:30:26)
中國消費轉型升級將為全球經濟發展做出貢獻
(2023-12-27 10:47:02)
日本安保政策走在危險路上
(2023-12-27 10:36:40)
日前高官鼓吹繼續放寬武器出口限制
(2023-12-27 10:21:37)
日本安保政策走在危險路上
(2023-12-27 10:19:15)
中評鏡頭：台日海鮮料理大賽逾千人共襄盛舉
(2023-12-26 10:18:43)
強化太空監視 日本耗資2億研新一代通信衛星
(2023-12-26 10:15:25)
區桂芝語中評：天然獨其實是謊話！
(2023-12-25 11:47:40)