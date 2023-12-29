辯論會明登場　柯文哲揪三點火攻賴清德

柯辦發言人陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨賴清德昨天表達台灣民眾黨2024候選人柯文哲“秉持一個中國”，引起兩人互槓，柯反批賴“示範詐騙”，民進黨則指柯在2017年接受專訪時就曾提過。柯辦發言人陳智菡29日表示，民進黨又是在偷換概念，把別人沒有說過的話塞到別人嘴裡。



至於12月30日即將舉行電視辯論會，柯文哲會否升級火力？陳智菡也指出，將針對“財政紀律”、“居住不正義”、“貪腐問題”對賴清德提出質疑。



賴清德28日於政見發表會批柯文哲、中國國民黨侯友宜兩組候選人秉持的兩岸一家親、九二共識，背後都是一個中國的原則。柯文哲在最後一輪電視政見發表會則反嗆，台灣詐騙很多，剛剛賴清德就在示範什麼叫詐騙，他什麼時候說過接受一個中國？民進黨發言人張志豪則指出，柯在2017年接受中天電視專訪時，明確說出“一個中國不是問題”。



陳智菡29日接受媒體訪問，被問及民進黨批評柯文哲所提的“國防”外交政策多數是蔡英文任內所推動的，民眾不會接受盜版，且柯2017年就曾說過“一個中國不是問題”。陳智菡表示，民進黨又是在偷換概念，把別人沒有說過的話塞到別人嘴裡。



陳智菡說，至於民進黨提出瓢竊政見，其實柯文哲也一直在說，政見誰都會說，重點是執行力，居住正義民進黨喊得最大聲，到現在做了什麼？社會安全網喊得很大聲，但真正在執行的是柯文哲。甚至連子虛烏有的事都可以拿到政見會做攻擊，明明執政成績不利，卻發新聞稿駁斥、帶頭造謠，所以全台人民應該看得出來，台灣最大的詐騙集團就是民進黨。



媒體追問，柯文哲在3場政見發表會聚焦政見，較少攻擊對手，30日的辯論會開始有攻擊？陳智菡指出，民眾黨的步驟很清楚，政見發表會就是政見發表會，因此柯文哲用非常多的時間闡述政見，過程中偶有火花也都是圍繞政見提出的質疑，包括談到居住正義，無可避免一定會質疑民進黨政府這麼多年是如何執行的？為何居住正義步驟這麼緩慢？甚至護航建商。