福建平潭舉辦華僑美食風情文化節

（來源：中國僑網） 中評社北京12月29日電／據中國僑網報導，據福建平潭綜合實驗區僑聯消息，日前，2023年僑家樂·福建省華僑美食風情文化節平潭專場暨“中國尋根之旅”冬令營福建平潭營閉營儀式在平潭成功舉辦。



福建省僑聯副主席齊志在致辭中表示，舉辦華僑美食風情文化節活動，是省僑聯服務僑情的一項創新。“中國尋根之旅”冬令營，是面向海外華裔青少年開展的以“漢語尋根”為主題的冬令營活動，希望同學們將此行所見所聞所學所悟和身邊的家人、同學、朋友分享。



福建鄉情聯誼會會長林錦姗說，冬令營不僅讓澳大利亞華裔青少年們在國畫、書法、漢語等課程上有了進一步提升，還親身體驗了剪紙、漢服、貝雕，參觀品味了許多富有平潭特色的建築風情，華僑美食風情文化節也讓孩子們感受傳統美食文化魅力和各個國家小吃特色。各項活動增進了平潭和澳大利亞之間的文化交流與深厚情誼，開闊了營員們的視野。



營員代表Priya Suxian GANDY（丁愛家）發言表示，營員們回到祖（籍）國，感受到家鄉的溫暖和親切，在活動中學習了漢語、中國畫、中醫、剪紙等課程，參觀家鄉的風景名勝和領略平潭海島風情，切身體會到福建悠久的歷史文化和家鄉的風土人情。



在華僑美食風情文化節上，營員們通過品嘗地方特色美食，觀看美食製作全過程，更加深入地瞭解和欣賞了平潭美食文化，近距離感受中國傳統文化的魅力