游盈隆：“立委”選舉若藍白合流不利民進黨

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，區域“立委”有31.5%支持中國國民黨，28.7%民進黨，6.9%台灣民眾黨，2.4%無黨籍。這個訊息傳達出對民進黨非常不利的訊息，這代表民進黨“立委”選區很多都岌岌可危，因為單一席次選舉，若藍白選民合流，對民進黨不利。



他提到，選民態度不會輕易改變，除非大事件發生，剩下兩周若沒有大事發生，選舉結果大概就是這樣“賴蕭配”居於領先地位，“侯康配”第二，“柯盈配”第三。藍白差距目前不大，但是選前會不會有棄保是要觀察的部分。



游盈隆說，民進黨“總統”當選似乎問題不大，但是“國會”能否過半是大問題。他也說，以不分區“立委”支持度來看，31.5%支持國民黨，28.9%民進黨，18.4%民眾黨，1.9%時代力量，2.2%其他政黨，11%尚未決定，6.1%其他／不知道／拒答。這個數字代表台灣民眾黨站穩8席不分區“立委”。如果未來兩周沒有大變化，國民黨會比民進黨好一些，至少14席不分區，民進黨頂多12席。（目前不分區藍綠各13席，台灣民眾黨5席，時代力量3席）



游盈隆表示，2020大選前，蔡英文領先韓國瑜30個百分點，因為上次有蓋牌效應，不確定性特別高。但是這次是民調第一與第二相差4.2個百分點，第二與第三相差3.6個百分點，如此激烈接近的情況，直追2000與2004年大選，是一場難以抓摸的選舉。但隱約感覺到棄保效應是“融冰式”的棄保，一點一滴的減少，現在剩下兩周看怎麼衝刺。



游盈隆強調，這場選舉充滿不確定性，因為棄保還沒有明顯出來，以及不確定是否還有什麼突發事件，這場選舉至今還是驚心動魄、大家要小心。



游盈隆民調對於3位候選人進行感情溫度調查，這3個人不壞，但是熱度沒有出來，尤其和前兩任“總統”，馬英九和蔡英文，在競選期間的溫度相比，有明顯的落差。2012年競選期間，選民對馬英九的感情溫度是57.6度，而2020年競選期間，選民對蔡英文的感情溫度是57.9度。



游盈隆也說，從民調來看，賴清德萬里老家事件對賴傷很大，不只是皮肉傷，但是對選情傷到什麼程度，現在很難鐵口直斷。這次選舉陷入道德危機、爭議，柯文哲也出現農地變成停車場，加上侯友宜家族有凱旋苑問題，這場選舉很特別，是有道德議題。除了立場議題，統獨議題、“國防”議題外，道德是有共識的問題，就像林智堅學倫案殺傷力很大，這也讓這次選舉出現變數。