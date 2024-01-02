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中評專訪：朱志群從草根視角看中美
http://www.CRNTT.com   2024-01-02 00:14:32


美國巴克內爾大學教授朱志群是旅美華人中生代政治學者代表 朱志群供圖
　　中評社華盛頓1月1日電（記者 余東暉）從上海大都會來美三十載，一直在美國小城市求學和工作的華人政治學者朱志群表示，自己習慣於從小地方和草根視角來看待中美關係，不會感覺那麼悲觀。作為美國最早將權力轉移理論應用於中美關係研究的學者之一，朱志群呼籲，在美中實力此消彼長的過程中，雙方要調整各自心態，適應力量變化的現實，爭取和平共處，避免大國衝突。

　　美國巴克內爾大學 (Bucknell University) 國際關係與政治學教授朱志群日前接受中評社記者獨家專訪，談他旅美30年的經歷故事和心理歷程，並展望中美關係的前景。

　　落腳小地方　聽老百姓心聲　　 

　　朱志群說他研究國際關係起步較晚，屬於半路出家。1984年，朱志群考入上海外國語學院英語系，1988年作為上海市高校優秀畢業生留校任教，同時兼任接待外教和外籍專家的外事秘書。當時念的是莎士比亞、狄更斯、馬克吐溫等，到美國讀研時才開始念柏拉圖、蘇格拉底、霍布斯等。1991年，朱志群應聘到美國駐上海總領事館擔任新聞文化事務高級助理，做了整整三年。他說，對中美關係或者國際關係的興趣是從那個時候才真正開始。 


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