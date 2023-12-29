侯友宜喊：民進黨稱陸施壓五月天要拿出證據

國民黨2024候選人侯友宜和親民黨主席宋楚瑜同台出席活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）台灣天團五月天日前遭大陸網友指控演唱會假唱，路透社28日引述未具名台灣“國安”官員及相關備忘錄稱，大陸當局藉調查假唱事件向五月天施壓，要他們在台灣大選前發表支持一中言論。中國國民黨2024候選人侯友宜29日表示，路透引述民進黨內部官員消息來報導，那證據從何而來？民進黨要拿出證據。



對於五月天遭大陸施壓的報導，大陸國台辦發言人陳斌華28日晚間回應稱，所謂大陸有關部門向“五月天”樂團“施壓”，完全是子虛烏有。路透社引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。



媒體報導，賴清德競總發言人趙怡翔28日表示，在野政營應該勇敢站出來共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主。



侯友宜今則表示，路透引述民進黨內部官員消息來報導，那證據從何而來？民進黨要拿出證據，你不但沒有拿出證據，用這種影射方式來操控選舉，甚至造成五月天捲入政治氛圍裡面，這是非常不對，也是不應該。五月天是台灣人之寶，更重要的，我們要好好顧五月天，在樂壇是重要領航。