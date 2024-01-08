中評觀察：粵港澳大灣區政策體系日臻完善

國務院新聞辦公室日前（2023年12月28日）舉辦例行新聞發布會，邀請有關部門負責人進一步介紹粵港澳大灣區建設有關情況。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月8日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室去年底舉辦例行新聞發布會，邀請有關部門負責人進一步介紹粵港澳大灣區建設有關情況。筆者注意到，這是2023年國新辦舉行的第二場粵港澳大灣區專場例行新聞發布會，上一場發布會舉行於2023年9月5日，主要介紹了介紹《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》有關情況。



筆者觀察到，這兩場發布會都舉行於有關政策公布之後，聚焦於政策分析和解讀。最近的這場新聞發布會是在《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》《關於支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施的意見》《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》發布之際舉行的，國家發展改革委黨組成員郭蘭峰，廣東省委常委、常務副省長張虎，香港特別行政區政府政務司司長陳國基，澳門特別行政區行政法務司司長張永春，深圳市委副書記、市長覃偉中一同出席，就四個文件相關內容予以闡述並釋疑解惑。這四個文件連同8月份出台的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》是2023年出台的五個支持粵港澳大灣區建設的專項文件，進一步豐富了以《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為統領的政策體系。



在筆者看來，建設粵港澳大灣區作為重大國家戰略，重要性不言而喻，更需要在宏觀綱要引領下盡快出台豐富、詳盡的專項文件和規劃。近年來，支持粵港澳大灣區建設的政策文件不斷出台，比如，在重點領域方面，有關部門圍繞科技創新、基礎設施、商務、金融、民航、文旅、中醫藥等出台了一系列專項文件；在重點地區方面，報請黨中央、國務院出台了支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見、橫琴和前海方案，報請國務院出台了南沙方案、河套規劃等。這些文件一以貫之、一脈相承，都是著眼於把中央對大灣區建設的重要部署落到實處，都是為了支持香港、澳門保持長期繁榮穩定，在中國式現代化進程中更好發揮自身作用，更好融入國家發展大局。

