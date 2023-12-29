趙少康：造謠五月天事件告狀外媒　非常可惡

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今天到新竹市輔選受訪時，針對“五月天”事件表示，大陸昨天很快就出來否認，他覺得這樣很好，但到底是誰在造謠？有哪些台灣“國安”官員與報告是這樣記載？而且還跟外國媒體講，趙認為都應該要找出來到底是誰？這個單位以後講的話，大家都不要相信，否則選舉還這樣製造謠言真的非常很可惡。



對於五月天遭大陸施壓的報導，大陸國台辦發言人陳斌華28日晚間回應稱，所謂大陸有關部門向“五月天”樂團“施壓”，完全是子虛烏有。路透社引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。



趙少康今日上午到新竹市科學園區陪同爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐站路口拜票，包括國民黨新竹市黨部主委李縉穎、前新竹市長許明財與多位藍營新竹市議員都到場力挺。



媒體詢問，針對昨天台灣樂團“五月天”傳遭大陸施壓挺“一中”，與是否擔心2016年大選前的“周子瑜事件”重演，導致重挫國民黨選情？



趙少康認為，離選舉只剩十幾天，什麼事都可能發生，特別是境外發生的事情，因為很難查證，像2020年大選的“王立強事件”在澳洲，後來把向心夫婦在台灣關了四年，所以昨天他在第一時間看到台灣樂團“五月天”傳出被大陸要求說要承認“台灣是中國的一部分”的新聞，就立即發聲明抗議。

