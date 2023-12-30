中評關注：美專家憂美國將中菲推向衝突邊緣

今年10月份中菲船隻在南海島礁對峙的場景 蓋蒂圖 中評社華盛頓12月29日電（記者 余東暉）美國專家擔心，美國正在將中國和菲律賓推向衝突的邊緣，如果因此點燃南海戰火，美國作為菲律賓的條約盟友將被迫捲入與中國的戰爭，這將是極其愚蠢和魯莽的。



過去一段時間，中菲雙方船只在仁愛礁附近對峙。菲方指控中國海警船使用水炮襲擊菲律賓船只，還聲稱中方還使用遠程聲波裝置和軍用級激光器攻擊菲船員。美國官方則屢次明確為菲方撐腰，指責中方行為不專業，並宣示《美菲共同防禦條約》的承諾鑒定不移。



對此中國國防部發言人吳謙28日予以駁斥：有關言論純屬不實炒作。菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑是非常危險的，也是極不專業的。中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。



吳謙指出，菲方號稱“人道主義運補”，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，發了很多假消息。這完全是“碰瓷”，是作秀。至於使用所謂“聲波”和“激光”武器，完全是無中生有。中方既沒有意圖，也沒有必要使用類似裝置。中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。