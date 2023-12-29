侯、宋同台頻互讚　共同目標是兩岸和平

親民黨主席宋楚瑜（左）與國民黨2024大選候選人侯友宜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）親民黨主席宋楚瑜今現身與中國國民黨2024大選候選人侯友宜同台，一起為國民黨台北市“立委”候選人李彥秀助選。過程中侯宋兩人頻頻互讚，宋稱他的建議侯都有聽進去，有把人民的小事當大事在辦，也肯定侯友宜提出的“3D策略”，嚇阻、對話、降低風險。侯宋更異口同聲表示，共同目標就是希望兩岸和平。



這場活動是在南港南興公園舉辦，以戶外記者會形式舉辦，並非一般的造勢活動，希望營造侯宋同台的意味相當濃厚。而李彥秀能請來宋楚瑜和侯友宜同台，據瞭解是因其夫婿、資深藝人侯冠群和宋處瑜有深厚交情，才獲得宋的同意。



宋楚瑜在會中表示，他是Made in Taiwan、Made in Taipei，已有四代住在新北市林口，“我的市長今天跟我站在一起。”他提到，之前向侯友宜建議的，侯都有聽進去，譬如石碇高中的學生赴加拿大參加機器人比賽，苦於經費不足，侯為學生爭取相關資源，把人民的小事當大事在辦。



宋楚瑜提出3個呼籲，1是希望侯友宜當選就職後要召開跨黨派“國是會議”，形成台灣共識，台灣要能永享自由民主的價值和制度，台灣人在這塊土地上當家作主、安居樂業。2呼籲重新恢復海基會、海協會輪流在金廈進行實質交流和談話。3呼籲希望把台海變成和平地區，歡迎民航機和民用輪船可以自由無礙通行，但兩岸都不需要超過“中線”，軍機跟軍艦不必來造成衝突，變成和平緩衝區。

