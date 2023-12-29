最後棄保？趙春山析可觀察柯盈有沒這麼喊

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃筱筠）亞太和平研究基金會首席顧問趙春山29日出席台灣民意基金會民調發表會表示，這個民調跟他期待的差不多，選舉回到藍綠基本盤，未來可能出現少數“總統”。“親中賣台”這張牌在這次選舉投票行為影響沒這麼大。包括五月天被指要求表態，這個事件有多大影響力？選民如果理性，影響力就不大，且國台辦否認這個消息，《路透社》消息來源又是什麼？大家並不清楚，所以國民黨應該要釐清這部分。



對於最後可能的棄保，趙春山說，柯文哲不需要表態支持侯友宜，民眾黨政黨票可能會受到影響。但柯或由副手候選人吳欣盈表態支持政黨輪替，就可以讓支持者知道該怎麼棄保。



台灣民意基金會今天舉行12月民調發表會，主題是2024台灣“總統”與“立委”選舉可能結果與影響，由董事長游盈隆主講。所公布的最新民調顯示，三成二支持民進黨賴蕭配，二成八支持中國國民黨侯康配，二成五支持台灣民眾黨柯盈配，一成五未決定。約四成九看好賴蕭配將贏得2024大選。但有59.4%民眾期待第四次政黨輪替，遠多於不期待的34.1%。



趙春山指出，他近期去過大陸幾次，其實中國大陸對民進黨與中國國民黨態度差不多，兩害取其輕。不認為國民黨當選，對於對台政策有多大幫助。大陸已經不在乎了，現在祭出貿易制裁，難道不知道民進黨會操弄嗎？但大陸就是要祭出，就是告訴台灣“I don’t care”。這是大陸未來的政策，不會管台灣方面的態度。

