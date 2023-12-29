趙春山：“雙獨”若當選大陸沒期待一定對著幹

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃筱筠）被問到民進黨候選人賴清德上台大陸會不會武力攻台？亞太和平研究基金會首席顧問趙春山今天表示，大陸促統方向不變，如果台灣人不喜歡和平統一，那就非和平統一。如果民進黨執政衹有一條路就是“對抗”，沒有第二條路，那備戰就是必須，因為大陸會採取非和平手段統一台灣。台灣民眾若選擇賴蕭配“雙獨”政府”，大陸沒有期待，一定對著幹。



台灣民意基金會今天舉行12月民調發表會，主題“2024台灣“總統”與“立委”選舉可能結果與影響”，由董事長游盈隆主講，並邀請亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、前“立委”林濁水與談。



趙春山表示，“台獨”都是假議題，民進黨執政也不會制憲建國，讓大陸師出有名，但統一對大陸不是假議題，就是和統或是武統或是非和平統一的選擇。如果國民黨當選，大陸會走和統路線，只是走快走慢的問題。就像馬英九執政時，統一是有的，只是統一不成熟，和平統一要有過程，大陸會希望心靈契合，不會霸王硬上弓。



他強調，兩岸一定要維持對話，很多問題都可以就藉由對話解決。也不會再有邦交國被挖牆腳的問題，某種程度是回到馬英九路線，但也不完全等同，因為現在時代不同。但如果民進黨執政，衹有一條路就是“對抗”，沒有第二條路，備戰就是必須，因為大陸會採取“非和平”手段來統一。賴清德已經說反對和平統一，既然不要和平統一，那就非和平統一，可能是經濟或是軍事方式，或兩者並行，賴清德當選之後，大陸的壓力一定會隨之而來。



趙春山表示，到時候不只是石化業，可能紡織業等都會受到貿易制裁，慢慢不能排除，就把ECFA廢除，還有2千多項貿易壁壘。明年大選台灣民眾若選擇賴蕭配“雙獨”政府”，大陸沒有期待，一定對著幹。那台灣民眾就要面對歷史共業，選完就要面對，這是很清楚的圖像。

