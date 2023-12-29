馬英九陪羅智強拜票　笑說打電話服務就到

馬英九29日陪同黨籍台北市選將羅智強前往臨江市場，向民眾拜票並與團隊人員合影。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月29日電（記者 俞敦平）29日上午馬英九陪同國民黨台北市第六選區（大安區）候選人羅智強前往臨江市場拜票。羅智強曾經是馬政府時期的府發言人和副秘書長。對於羅智強感謝馬每個禮拜都陪同他掃街，馬英九笑說，他是打電話，服務就到，顯示著兩人的關係相當密切。



馬英九和羅智強的掃街行程吸引了大批媒體和支持者到場，市場內人聲鼎沸，不少民眾要求和兩人合照、簽名或握手。儘管天空飄著毛毛雨，馬英九和羅智強仍然從基隆路二段和臨江街交叉口進去順時針逛滿一圈，前後約75分鐘，回到原入口處。途中，當選、加油聲不斷，也有不少人喊著＂就是強＂的加油口號，顯示很清楚的知道羅智強的競選號碼是四號。，兩人也不忘和攤商和民眾打招呼，展現親民的一面。



有媒體喊話提問馬英九對於民進黨2024大選候選人賴清德昨日於政見發表會表示支持九二共識就是支持統一的看法時，馬英九沒有回應，只是微笑搖頭，將焦點轉移到羅智強的競選上。馬英九表示，羅智強是一位有能力、有理念、有責任感的候選人，他相信羅智強能夠為大安區的民眾帶來更好的服務和福祉。



其中一位攤商蒐集了不少前來掃街的政治人物的簽名，也要求馬英九簽名。因為看板上空位所剩不多，馬英九將名字簽在民進黨2024大選候選人賴清德的簽名旁邊，引起現場一陣歡笑。馬英九的魅力連新住民攤主也能吸引，新住民攤主也特別跑來和馬英九握手，表示對馬英九的敬佩和支持。

