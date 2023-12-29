竹科拜票塞車惹民怨　趙少康對造成困擾道歉

趙少康今天一早陪鄭正鈐在新竹科學園區拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今天一早8點陪同爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐，在新竹科學園區大門口站路口拜票，當時正值竹科上班的交通尖峰時間，卻因警方與維安人員管制交通引發民怨。對此，趙少康受訪時表示，此次就是來看竹科園區的塞車情形，但地方擔心萬一自己被開槍或受傷，所以堅持要有維安，對造成民眾困擾感到抱歉。



趙少康今日上午一早8點到新竹市光復路市的科學園區大門口，陪同爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐站路口拜票，包括國民黨新竹市黨部主委李縉穎、前新竹市長許明財與多位藍營新竹市議員都到場力挺，但因當時正值上班尖峰時間，大批維安人員與警方仍進行交通管制，導致大塞車，讓許多行經的通勤族罵聲連連，趙少康見況約在竹科大門拜票5分鐘後就離開。



趙少康隨後受訪時也向用路人致歉表示，自從他登記成為“副總統”候選人後就會有維安，自己也相當不習慣，已盡量要求不要維安，但是地方一直擔心萬一被開槍或受傷等狀況發生，沒辦法不維安，自己也很困擾，所以站了3、5分鐘就離開。



趙少康指出，據地方說法表示，該路口平常紅燈就是90秒，今天並沒有特別增加，可能用路人平常塞車塞到就已經覺得很火大了，又看到候選人來就認為都是他們造成的，實在感到抱歉。



趙少康強調，會選擇一早上班時間到竹科站路口拜票，就是希望能瞭解園區的塞車狀況，當選後希望地方與中央能一起配合改善，尤其新竹那麼重要的地方，每年產值那麼高，他過去在擔任環保署長時就很關心環境污染等問題。