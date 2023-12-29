趙少康：藍綠民調差距很近　桃竹苗是關鍵

趙少康認為桃竹苗是國民黨能否勝選的關鍵選區。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今日到新竹縣輔選受訪時表示，現在藍綠民調的差距很接近，所以國民黨在2024元旦也特別選在新竹縣舉辦造勢活動，因桃竹苗是國民黨重中之重的關鍵選區，他呼籲支持者再努力一下就能把民調的誤差範圍趕過去。另外，趙也非常關心新竹縣的農民，希望當選後能提高老農津貼到每月新台幣1萬元到1.2萬元，也要提高公糧收購價格來照顧農民。



趙少康今天一早到新竹科學園區拜票和參香祈福後，隨即趕往新竹縣陪同陪同爭取連任的國民黨新竹縣第二選區“立委”林思銘與第一選區“立委”候選人徐欣瑩車輛掃街拜票。對於3天後的元旦仍要與國民黨2024候選人侯友宜一起到新竹縣舉辦造勢活動，是否特別在意新竹縣的客家選票？



趙少康指出，國民黨在桃竹苗的支持度很高，近期從多份民調數據顯示，藍綠的差距非常接近，僅剩約2%、3%的差距，都在誤差範圍內，因此更期盼桃竹苗選民的支持，希望大家可以再努力一下就能把誤差範圍趕過去。



趙少康強調，若從政黨支持度來看，國民黨在桃竹苗選區的政黨票也比民進黨高出許多，所以這次來來新竹就是希望能再增加選民的支持，平衡一下在其他地方落後的選票，因為桃竹苗是國民黨重中之重的關鍵選區。



趙少康陪同林思銘在新竹縣竹東鎮車掃拜票後，隨即趕往芎林鄉與徐欣瑩會合，兩人還一起挑扁擔發表農業政策。