各界代表挺侯康　前台大校長“管爺”發聲

前台大校長管中閔推薦侯康配。（照片：侯友宜競選辦公室） 中評社台北12月29日電／中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室29日發布各界推薦侯康影片，包括馬英九、前“行政院長”毛治國、台中市長盧秀燕，不分行業、不論年紀、來自全台各縣市的代表共31位，推薦正派、行政資歴完整，有專業治理的侯友宜，其中曾為副手熱門人選的前台大校長管中閔，也獻聲支持“侯市長敢於堅持自己的理想，相信自己的理念”。



今日記者會由“行政院”前副院長杜紫軍、前“教育部長”吳清基、新北三重區里長黃麗伃、全大運跆拳道金牌選手莊宴丞代表出席，分別向民眾分享眼中的侯友宜。包括律師界、醫師界、建築師界，也各有超過上百位代表聯署，呼籲大家一起“挺3而出，眾志成城”，全力挺侯康。



杜紫軍表示，自己不是國民黨員，但願意義務協助侯友宜，不只是他是“國家”長期以來所培養的文官，對“國家”政策規劃有專業的能力及執行力，在他身上更看到“正派”，這是當前政治人物所普遍缺乏的特質。面對當前社會風氣敗壞，我們需要一位正派的“國家領導人”，呼籲所有中間選民，與其每天坐在家裡對社會現況搖頭嘆氣，不如給自己一個為台灣創造新未來的機會，支持正派、果敢、勇於向前的侯友宜，讓侯友宜來改變。



吳清基表示，侯友宜有43年的公職生涯，一生遵守法令、反對貪腐、守護人民，大家對他打擊犯罪、守護“國家”有信心；而侯友宜受到“國家”栽培，他更知道教育的重要，他的教育理念是不放棄任何一個人，因此從托育幼教，一路到大學教育，都提出完整的政策，人民相信他若當選，絕對是下一代的福氣。



“我的爸爸給我一個安全的家，侯友宜能給我們一個安全的‘國家′”，地方基層黃麗伃強調，雖然侯友宜從參選來一路顛簸，但過程中看到他的進步，就如昨天的政見發表中，看到他為了捍衛人民安全的改革決心。我所認識的侯友宜，在乎婦幼、長輩、全民的安全，他也是一個務實、有誠信，說到做到的執行者，他更是溫柔而堅定，當基層有需要，就會義無反顧地投入，並全力照顧年輕人，提出了很多政策，讓年輕人看見希望，他絕對是一個值得支持的人選。

