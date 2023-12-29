台中綠軍也狂抹紅　藍黃健豪轟對手莊競程

國民黨台中市第五選區“立委”候選人黃健豪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月29日電（記者 方敬為）尋求連任的民進黨台中市“立委”莊競程今天稱，中國國民黨籍對手黃健豪曾公開主張透過教育改革，讓台灣年輕人認同中國。黃健豪對此駁斥，強調有關論述遭刻意斷章取義，他所主張的是兩岸應透過教育彼此增進瞭解，進而認同彼此、尊重彼此。黃健豪反問莊，難道綠營是希望兩岸對立、戰爭嗎？再次證明民進黨不抹紅就不會選，相信選民早已識破技倆。



莊競程29日召開“揭開黃健豪的真面目—改課綱、簽協議，讓下一代變成中國人”記者會，控訴黃於2011年赴中國，公開表述要透過教育改革的方式，讓台灣年輕人認同中國，質疑這就是中國現在對台灣實施的認知作戰。黃除了媒體傳播還要透過教改幫對岸進行認知作戰的作為，呼籲黃健豪向選民說清楚，為何要幫中共“洗腦”台灣人？



黃健豪對此回應，他12年前是國民黨青年團總團長，當時隨黨中央赴中國大陸參與交流，全程都是公開場合，相關媒體報導與紀錄也都公開，可供各界查閱，他當時談論的是，兩岸學生對彼此國際地位的認同差異，應該要理性溝通，並可以透過教育的方式，彼此增進瞭解，進而認同彼此、尊重彼此。



黃建豪強調，他從沒有說過任何要教育並改變台灣年輕人認同的話。若有，他願退選。反過他要請教莊競程，若拿不出證據，只會斷章取義，胡亂抹紅、抹黑、造謠，是否應該退選？



黃建豪請選民睜大雙眼，台灣再由民進黨繼續執政，若持續對抗路線，兩岸關係恐怕陷入嚴重對立，掀起負面影響。黃呼籲選民，在明年選舉讓國民黨重返執政，選擇“侯康”搭配黃健豪，共同迎接正向發展，建構友善兩岸的未來。