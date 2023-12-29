TVBS民調：賴蕭37%、侯康33%

民進黨賴清德與蕭美琴。（中評社 資料照) 中評社台北12月29日電／選戰進入將倒數兩周，TVBS民調中心今天公布2024年大選最新的支持度調查結果，民進黨賴清德、蕭美琴支持度37%，較上周12月21日回升4個百分點，回到歷次調查的高點；中國民黨黨侯友宜與趙少康支持度略增1個百分點至33%，也是歷次最高；而台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈則降回22%，減少2個百分點。此外，未決定的選民略減為9%。



綜合台媒報導，另外，明年的“立法委員”選舉，在不分區“立委”政黨票的支持度方面，調查結果顯示，目前仍以國民黨的支持度最高，微升至33%，民進黨支持度維持30%，民眾黨支持度略減兩個百分點至16%，時代力量仍為4%，另外13%沒有表示意見。整體而言，與前面三次調查結果相較，政黨票支持度並沒有明顯變化，三大黨將獲得多數不分區席次，而時代力量能否超過5%得票率門檻則難預料。



在投票意願部分，85%的選民表示會去投票（一定會68%，可能會17%）、比例較上波減少2%，另有3%不一定，11%表示不會去。該民調也顯示，女性選民對賴蕭配的支持度增加6%、達到40%；男性選民對三組人選的支持度則無明顯變化。



政黨傾向方面，民進黨認同者88%支持賴蕭配，變化不大；國民黨認同者也有86%支持侯康配；民眾黨認同者則是88%支持柯盈配；而中立選民對於賴蕭配的支持度增加8個百分點，回升至28%，支持侯康配則略減兩個百分點，至25%，而支持柯盈配則下滑8個百分點，降回21%，賴蕭配在中立選民支持度回升，是賴蕭配與侯康配雙方差距變化主因。



年齡層方面，20至29歲選民支持柯盈配比例達56%，支持賴蕭配的有33%，侯康配則為7%；30至39歲挺柯盈配為51%，賴蕭配有30%，而侯康配則是15%；40至49歲支持賴蕭配的是40%，侯康配也有30%，柯盈配僅22%；50至59歲支持賴蕭配的是37%，侯康配則有49%，柯盈配僅9%；60歲以上挺侯康配的達到42%，賴蕭配有40%，柯盈配仍僅有3%。



在地區方面，結果顯示，北北基地區支持侯康配最多，回升3個百分點至39%，賴蕭配則回升6個百分點，至35%，柯盈配略降至21%；桃竹苗及中彰投地區三人支持度差距不大，戰況激烈；而雲嘉南地區及高屏澎地區，賴蕭配支持度皆小幅增加，持續領先侯康配及柯盈配。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2023年12月22日至12月28日晚間18：30至22：00，共接觸1，290位20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為216位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本1，074 位（市話538、手機536），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。