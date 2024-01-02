《中國評論》增學術顧問 郭偉峰闡述意義

中評社香港1月2日電（記者 載豐）在中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引（CSSCI）將《中國評論》月刊收錄為來源期刊（2023-2024），《中國評論》月刊社長郭偉峰就此表示，這不僅是對月刊的學術價值予以至為重要的肯定，也為月刊的學術質量進一步提升提出了更高的要求。為此，《中國評論》月刊於2024年1月號起，特邀增加一批學術顧問，旨在加強學術指導，強化學術評價，把握學術品質，其意義十分重大。



在2024年到來之際，郭偉峰首先代表所有同仁向《中國評論》月刊學術顧問、讀者、作者、支持者致以衷心祝福。



郭偉峰說，《中國評論》月刊於1998年1月在香港創刊之際，他就提出：辦刊宗旨是為融匯東西文化，創造新的時代，建設二十一世紀之新中國廣泛集納、傳播海內外中國人的優秀思想。以汪道涵會長提出的“擺事實、講道理、明是非、求共識”為原則，言論文章不論黨派、不拘立場、不分地域，只要有利於中國的統一富強、有利於中華民族的團結合作、有利於世界的和平發展，只要是善意的建議，就是本刊傳播的重點。《中國評論》月刊愿成為全球關心中國發展的思想論壇。郭偉峰認為，在25年的辦刊實踐過程中，該刊同仁做到了不忘初心、牢記使命、努力前行！



郭偉峰表示，實現中國式現代化需要廣集天下智慧，包括台灣、港澳、海外華僑華人的智慧，因此，中文社會科學引文索引（CSSCI）將《中國評論》月刊收錄為來源期刊，賦予了月刊在台港澳地區的C刊學術影響力、吸引力，以利更多更好地為中華民族偉大復興提供理論創新成果，以助為新時代發展培養更多的理論人才。對此，《中國評論》月刊全體同仁深感責任重大。

