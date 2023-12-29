國三學生割頸案　賴競總提五點方針強化校安

賴清德、蕭美琴競選總部今天由競總國政召集人鄭麗君、綠委陳培瑜(左)，召開“新北案件回應記者會”。(照:賴清德競總提供) 中評社台北12月29日電／新北市日前發生一起國三學生遭同學以彈簧刀砍頸致死事件，引起社會譁然，也讓校園安全議題再度受到重視。民進黨2024大選候選人賴清德競選總部今天由“國政”召集人鄭麗君說明，政府的目標要杜絕校園霸凌跟校園暴力，強化校園安全，將致力強化輔導機制、司法體系的司法管教等。



賴清德、蕭美琴全台競選總部今天由競總“國政”召集人鄭麗君、“立法委員”陳培瑜共同召開“新北案件回應記者會”。談到新北市日前發生的致命割頸案，鄭麗君說，團隊及社會都感到痛心，昨天蔡英文、“行政院長”陳建仁、賴清德都表達悲痛，也向家屬致上最深的哀悼與慰問。



鄭麗君指出，在這令人難過的時刻應全力關懷被害者家屬，提供充足的心理輔導及陪伴，協助學生、老師與校園度過創傷，陳建仁院長已經指示“教育部”全力協助新北市政府提供師生心理輔導協助，回復正常學習生活。



鄭麗君表示，要嚴正譴責暴力，確保校園安全是政府責無旁貸的工作，針對校園霸凌、校園犯罪及幫派入侵校園等問題必須嚴肅面對，全力找出解決方案，這是必須由“中央”與地方共同合作的重大課題。



鄭麗君說明，“行政院”昨日已指示相關部會，邀集地方政府召開會議共商解決方案，針對少年法庭責付少年回到社區之後的輔導銜接與分工、校園安全和學生心理輔導機制，以及強化校園高關懷對象的輔導與管教措施等重要面向，進行全方位檢討。



鄭麗君強調，校園不能成為治安死角，賴清德已經宣示全面打擊社會上的黑、金、槍、毒、詐，所有治安工作，都需要納入校園安全重要一環；第二，學生輔導是校園第一線，要強化落實發展性輔導、介入性輔導與處遇性輔導之三級輔導機制。



鄭麗君接著指出，第三，社會安全網常態化，賴清德已經提出社會安全網2.0，尤其針對高關懷對象及家庭的專業介入輔導，降低風險；第四，強化司法體系的司法管教。中介教育，少年法庭、少年輔導委員會、社會福利體系、社政，衛政，警界，強化整體銜接；第五，系統整合才會不漏接，才能維護校園安全。