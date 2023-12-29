朱立倫：校園安全民進黨不做　讓國民黨來做

國民黨舉行“孩子的安全誰來守護？校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北12月29日電／新北市國三生在校被同學割喉身亡震驚各界，輿論質疑民進黨政府高舉的“社會安全網”漏洞百出，中國國民黨29日舉行“孩子的安全誰來守護？校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞”記者會。主席朱立倫、不分區“立委”候選人翁曉玲、陳菁徽、李玉嬋、鍾沛君、楊智伃、台北市“立委”候選人徐巧芯、侯友宜辦公室發言人江怡臻、柳采葳出席，2024競選發言人凌濤主持，強調校安問題與品德教育一定要重新獲得大家重視，不可以假“自由”為名破壞社會的安全。民進黨上到蔡英文、2024候選人賴清德，下到“立委”范雲，儼然成為社會安全與校園安全的破口，應該要嚴格反省。



朱立倫沉痛指出，國民黨以最大的哀悼與沉痛的心情面對這場不幸事件，相信大家都希望孩子能在校園中健康長大，但近年來校園安全與霸凌事件卻屢屢發生，蔡英文或賴清德都未積極面對，直到選舉期間在校園發生割頸案，才猛然說要提出對策。民進黨假自由為名忽視品德教育的重要、忽視校園安全的關鍵、忽視刑法對於重刑犯執行刑罰的要求，最後傷害了許多無辜的生命。



朱立倫表示，民進黨不做，就讓國民黨來做。第一，我們的不分區“立委”與區域“立委”都有決心要修正《少年事件處理法》，獲得了自由與權利，就要付出相對的責任跟代價；第二，對於校園霸凌事件，應參照日本訂定《對策法》進行嚴格規範；第三，“教育部”難道變成幫助霸凌者與加害者？民進黨假自由為名修正法規，剝奪老師管教權，讓老師難以教導，“教育部”卻對問題視而不見，其壓力來源來自於民進黨。范雲過去要求“教育部”官員弱化教師校園管教權，是否想到受害者或其家人的心情？



鍾沛君指出，國中生之死是人為的悲劇，今年5月國教法修正通過後，將學生獎懲收歸“中央”機關主管，地方只能配合“中央”的標準執行，范雲與“教育部”最大的問題就是與第一線教育現場距離實在太遠，忽視第一線教育工作者承擔校園千百人安全的困境，好像老師多說兩句就是迂腐、多訂兩條校規就是威權。若非如此，是否就能把彈簧刀擋在校門之外？若這個政府總是今天公祭，明天忘記，那只能期待政黨輪替。



翁曉玲表示，“教育部”訂定的管教注意事項中，雖然看似清楚說明老師哪些可以做、哪些不能做，但其實有非常多模糊空間，甚至警示老師某些管教方式屬於違法，導致老師不敢管教，擔心弄不好就會被說成霸凌。過去台灣是尊師重道的社會，但民進黨政府執政下不斷貶低教師地位。讓老師不知如何管教學生。此案發生後，應檢討整體校園安全機制，並恢復老師在學校的專業性、權威性與地位，讓學生真的能尊敬老師並聽從指導，對於高風險或行為偏差的孩子更應特別輔導關懷，並建立法律的配套措施。



李玉嬋指出，她在大學曾擔任學生輔導中心主任與學務長，常處理校園安全事件，孩子第一時間遇到問題通常不會去找老師或輔導老師，不希望被當成弱者，便會找乾哥哥、乾妹妹等同儕來協助，但連大人都不見得能和平化解衝突，何況國中生？所以過去有校安通報並即時進駐校安人員，但在教官退出校園後，這種機制越發困難，責任就落到導師身上，但輔導老師幾乎50%以上都在做行政，無法實際輔導這些人，因此她要大力呼籲：學校品格教育應加強，讓學生願意找老師來協助；此外，過去民進黨政府安排的社會安全網的專業人員缺乏，國民黨將為捍衛學生的安全而努力。