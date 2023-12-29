以色列北部多次遭火箭彈和無人機襲擊

中評社北京12月29日電／新華社援引以色列軍方和媒體28日消息，該國北部地區27日和28日多次遭到來自黎巴嫩的火箭彈和無人機襲擊。黎巴嫩真主黨27日宣佈實施了襲擊。



以色列軍方28日宣佈，以軍當天攔截了一架來自黎巴嫩的無人機。據以色列媒體28日報導，以色列北部城市海法和阿卡當天遭到火箭彈襲擊，兩地響起防空警報。火箭彈被攔截，沒有造成人員傷亡。



另據以媒體27日報導，以色列北部邊境城市哈尼克拉角和謝莫納當天遭到34枚火箭彈襲擊。這是本輪巴以衝突爆發以來，以北部遭到的最為猛烈的襲擊。以軍對黎巴嫩南部進行報復性空襲。



黎巴嫩真主黨27日宣佈實施了火箭彈以及無人機襲擊，稱是“為了回應敵人一再犯罪”。



以北方司令部參謀長奧里·戈爾丁27日表示，“以北方司令部處於高度戰備狀態”。以緊急政府成員甘茨27日說，以色列北部邊境的局勢必須改變，“留給外交手段的時間已經不多”。



10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突襲以色列，新一輪巴以衝突爆發。黎巴嫩真主黨從10月8日開始不時向以色列北部發動襲擊，以軍以空襲和炮擊黎南部目標進行報復。



多家阿拉伯媒體28日援引黎巴嫩衞生部數據報導說，自10月8日以來黎以衝突已造成118名黎巴嫩人死亡、418人受傷。另據聯合國開發計劃署本月中旬報告，本輪衝突造成黎巴嫩南部地區6.4萬居民流離失所。