復甦動能不足　台11月製造業景氣續亮黃藍燈

台經院今（29）日公布11月製造業景氣燈號，由於全球製造業復甦動能不足，進口因半導體設備購置減少及國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，11月製造業景氣信號值分數月減0.69分至10.71分，燈號連續第五個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。 （圖:台經院） 中評社台北12月29日電／台經院29日公布11月製造業景氣燈號，由於全球製造業復甦動能不足，進口因半導體設備購置減少及國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，11月製造業景氣信號值分數月減0.69分至10.71分，燈號連續第五個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。



台經院表示，高利率環境持續影響廠商投入意願，加上地緣政治風險升高，全球主要經濟體製造業表現續呈現疲軟格局，雖然適逢年底節慶推升資通與視聽產品部分買氣，加上2022年同月大陸因疫情封控管制，造成比較基期偏低，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，推升需求面指標，但資通產品以外的商品買氣仍然低迷，致進口年增率反而出現由正轉負，加上製造業生產指標仍呈現衰退，其中用於生產財生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，顯示製造業供應鏈去化庫存動能仍不足。因此，使得11月製造業景氣信號值分數回跌。



台經院分析，就細部產業來看，在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端服務需求增加及手機新機訂單加持，帶動伺服器及顯示卡等生產、出口等指標上揚，然聲控等音訊產品及電視、安控等需求持續不振，引申性進口由正轉負，加上該產業業者看壞當月景氣表現增加，影響經營環境面指標表現，故11月該產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。



在金屬製品業方面，台經院指出，雖然航天扣件及電動車零組件等需求增溫，然歐美及大陸客戶消費動能未明顯回溫，影響外銷接單及出貨表現，抵銷部分需求面指標表現，部分消費性電子產品及工業電腦等生產減少，使得金屬製品生產指標續呈衰退，衝擊原物料投入面指標表現，加上金屬製品業廠商看壞當月景氣表現明顯增加，故11月該產業景氣由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。



談及未來經濟情勢，台經院表示，美歐國家通膨壓力持續緩解，然12月歐美央行紛紛在年末政策會議表示維持利率不變，而大陸規模以上工業增加值及社會消費品零售年增率表現較11月數值轉佳，惟房地產指標仍然疲軟，影響投資表現，因此中國人行於12月淨投放中期借貸便利（MLF）人民幣8，000億元，並表示各週期的貸款最優惠利率將維持不變，顯示高利率的經營環境仍將持續，此是否會制約景氣復甦力道，加上近來紅海局勢緊張，影響歐亞航班及貿易，包括：運價飆漲、船期延長、交貨日期拖延等勢必增加全球供應鏈壓力，可能延長全球製造業復甦的時程，衝擊台灣製造業未來表現，因此，針對相關變因仍需密切觀察後續發展。