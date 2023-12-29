緬因州剝奪特朗普總統選舉預選資格意味著什麼

中評社北京12月29日電／美國緬因州選舉官員28日宣佈，美國前總統特朗普不具備在該州參加2024年美國總統選舉預選的資格。這是近期第二個不利於特朗普再次競選美國總統的決定。



新華社報導，那麼，緬因州這一決定的依據是什麼？特朗普方面有何反應？法律爭端將如何影響特朗普再次競選美國總統？



依據是什麼



緬因州州務卿申娜·貝洛斯表示，由於特朗普“參與叛亂”，根據美國憲法第十四修正案第三款，特朗普不應該出現在2024年美國總統選舉該州預選的選票上。



美國憲法第十四修正案第三款規定，禁止宣誓支持美國憲法、後來又參與叛亂者擔任公職，被稱為“叛亂者禁令”。本月19日，科羅拉多州最高法院裁決，因牽涉2021年年初的“國會山騷亂”，特朗普不具備參加該州預選的資格。這是美國歷史上第一次有法院以“叛亂者禁令”為依據剝奪競選總統的資格。



2020年美國總統選舉後，時任總統、共和黨人特朗普拒絕向民主黨對手拜登認輸，並反覆宣稱存在大規模選舉舞弊。2021年1月6日，美國國會認證選舉結果期間，大批特朗普支持者暴力闖入國會大廈，釀成“國會山騷亂”。由民主黨人控制的眾議院隨後彈劾特朗普，指控他“煽動叛亂”，共和黨人控制的參議院沒有批准這一彈劾。



貝洛斯說，以前沒有州務卿根據“叛亂者禁令”剝奪過美國總統競選人出現在選票上的資格，但以前也沒有任何競選人參與過叛亂。貝洛斯認為，特朗普使用了有關選舉舞弊的虛假敘述來煽動他的支持者，並將他們引向國會大廈，阻止國會認證2020年美國總統選舉結果以及和平交權。

