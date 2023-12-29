屏東議長周典論抗告失敗　須在看守所跨年

屏東縣議會議長周典論因助郭台銘連署遭羈押，提出抗告失敗，暫時還出不來。（中評社 資料照） 中評社屏東12月29日電／中國國民黨籍屏東縣議長周典論協助郭台銘大選連署捲入涉賄案，遭法院收押禁見，擔任國民黨中常委的女兒周孟蓉以50萬元交保。周典論日前向屏東地院提出抗告，高雄高分院29日裁定結果出爐，駁回周典論抗告。



《中時新聞網》報導屏東地檢署今年10月間偵辦屏東潮州地區有民眾以現金換取某候選人連署書，檢調向上追查，12月時搜索屏東縣議會議長周典論住處及辦公室，並且將周典論和周孟蓉帶回偵訊，訊後諭知周孟蓉以50萬元交保，周典論則被羈押。



屏東地院當時強調，周典論否認涉有違反“總統”“副總統”選舉罷免法第87條第1項第2款之犯行，而且辯稱他所交付的資金是用於催促連署書數量的工作費，但是，有多名證人就被告交付的資金，是為了特定連署的用途證述在卷，而且有其他扣案證據可以佐證，因此，可以認為周典論涉犯“總統”“副總統”選舉罷免法第87條第1項第2款犯罪嫌疑重大。又本件相關地點的監視錄影器畫面檔案已經遭到格式化，且提供本件資金的來源上游尚未到案，有事實認為，周典論有勾串共犯、證人及湮滅證據之疑慮，因而有羈押的必要，所以裁定羈押被告，並禁止接見通信。