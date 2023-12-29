柯美蘭說明農地案批綠抹黑　生氣但不提告

柯美蘭今日召開記者會還原新竹農地購入經過與用途。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月29日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲胞妹、新竹市“立委”候選人柯美蘭持有新竹市茄苳段農地，連日遭綠營側翼與網紅鎖定爆料攻擊，儘管柯美蘭再三澄清與否認，但仍深受農地爭議困擾。她今日親自召開記者會還原購地經過與用途，強調她已體驗到哥哥柯文哲選前警告她選舉險惡的心情，雖然生氣，但不會對抹黑者提告，她要把握時間全力衝刺，相信自己最後一定能贏得勝選。



柯美蘭並出示照片強調，10多年前台電要在這塊地上蓋電塔，她也沒有不同意或抗爭，如果真要炒地，會讓大電塔蓋在自己名下的農地上嗎？況且有嫌惡措施的這塊地也不會有人想靠近或購買。



擔任眼科醫師的柯美蘭今日在新竹市民權路競選總部召開記者會，針對她名下4筆新竹市茄苳段農地說明，並還原當初購地的經過與用途。柯美蘭說，這4筆農地分別在28年與23年前購入，當初會買下農地，是因為柯爸柯承發的學生是自耕農，熟識的一對老夫婦因為需要養孫經濟困難，但兩人卻因年紀大難借款，她才願意買地幫助這對老夫婦。



柯美蘭表示，後來她與柯爸的學生一起出錢買下農地並共同持有，當初根本沒有想到將來要不要賣的問題，且因柯家早年在竹科有佛堂被政府徵收，柯爸一直希望能在新竹茄苳段的丙種建築用地上重建佛堂，但後來因工作繁忙，一直未能實現。



柯美蘭指出，這4筆農地都在非都市計劃區內，購入持有後未曾開發，更何況“國土計劃法”將在後年實施，農牧用地將難以變更為建地，也不會開發，這塊地甚至是在山坡地保育區，怎麼可能更改地目？這樣能稱為“養地、炒地”嗎？



柯美蘭質疑，當初她給“中選會”的公開資料並沒有包含地號，理論上衹有她能查，但綠營側翼與網紅卻能查出地號？地號是個人隱私不能公布，顯然是有人刻意外流、放出來，難道是“國家機器”動起來，用來幫助執政黨打擊其他候選人嗎？但綠營側翼與網紅越這樣抹黑她，就代表她的選情越是樂觀。



柯美蘭透露，她決定獨立參選前，哥哥柯文哲曾警告她“妳耐打嗎？選舉很黑暗惡劣，妳可能是下個高虹安。”，雖然她現在已感受到選舉險惡，但她相信大部分的人都是善良的，尤其領導者應該要有良善的示範，所以不會對抹黑造謠者提告，相信社會自有公斷，尤其是現在選舉已進入最後衝刺階段，她很忙，不會浪費精力去對付這種人。