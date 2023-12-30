發展壯大養老金融 促進養老體系健康發展

中評社北京12月30日電／2023年10月底召開的中央金融工作會議，明確提出做好養老金融的要求，為養老金融發展壯大指明了方向。做好養老金融這篇大文章，需要準確把握養老金融的內涵和發展規律，不斷推進實踐創新，為促進養老體系健康發展提供有效的金融助力。



養老金融的內涵及特點



光明日報發表山西財經大學副校長、教授張蘇文章表示，把握養老金融的內涵，首先要對養老金制度有準確認識。所謂養老金制度，是國家為保障勞動者達到法定退休年齡或喪失勞動能力之後能夠滿足基本生活需要而實行的一種福利制度，發揮著保障社會和諧穩定的重要功能。中國的養老金來源及相應的制度體系由三個支柱構成：第一個支柱是基本養老金，分為城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險兩類，由國家強制實施，是為了保障大多數老年人的基本生活需求；第二個支柱是職業養老金，包含企業年金與職業年金；第三個支柱是個人養老金。



養老金融與養老金制度有著密切聯繫。既包括養老金制度下，運用金融工具實現養老金保值增值以及在時間、空間上實現養老金最優化配置的金融活動，還包括運用養老金制度之外的資金，比如銀行資金、保險資金、個人委托金融機構進行養老財富管理的資金，發展養老產業的金融活動。前者也被稱作“養老金金融”，後者則被稱為“養老產業金融”。由此，養老金融包括“養老金金融”和“養老產業金融”兩部分。關於後者，國家統計局專門頒布了《養老產業統計分類（2020）》，其中的服務業包括個人養老財富管理以及遺產的金融規劃等。



養老金融具有明顯的雙重屬性。一是具有營利性，這是養老金融同其他一般金融活動具有的相同屬性，即獲取目標投資收益率。二是具有普惠性，發揮著穩定社會保障體系的作用。養老金融務求資本金的絕對安全，不可能純粹追逐利潤，本金安全性一定是養老金融的顯性合同條款。



養老金融面臨的風險也不同於一般金融活動。養老金融與一般金融活動一樣，要面對微觀層面的市場風險以及宏觀層面的通貨膨脹風險等，但還要面對一些獨特的風險。一是難以預測的壽命。人們通常能較好地規劃從退休到平均預期壽命之間的養老現金流，金融機構也能比較準確地估算平均預期壽命之前的人均養老資產總額，由此回溯“三支柱”對應的養老金總額要求及其可能的養老金替代率，做好金融活動規劃。但個人和機構都難以精確預測平均預期壽命之後的剩餘壽命，從而很難通過金融工具設計期限不定的終身年金。二是需要平穩跨越經濟長周期的風險。由於養老金融資本的管理周期長達數十年，有可能經歷不同的經濟周期，如何穿越可能的經濟下行周期，這是非常重要的風險考量。



中國開展養老金融的現狀



文章介紹，改革開放以來，中國養老金融工作穩步展開，尤其是隨著養老金制度的建立和逐步完善，越來越多的人享受到養老金福利，養老金融正在有效地助力中國形成兼顧效率和公平的養老金制度。



養老金金融方面，“三支柱”形成的資金總額穩步增長。關於第一支柱，截至2023年三季度末，城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險累計結餘資金達到7.5萬億元，參保人數達到10.6億人。第二支柱於2004年開始實施，截至2023年三季度末，全國企業年金基金積累規模達到3.11萬億元；截至2022年末，全國職業年金基金規模達到2.11萬億元。第三支柱於2018年在上海、福建和蘇州工業園區建立試點，並於2022年11月正式實施，當年底參加人數就達到1954萬人，總繳費金額達142億元。

