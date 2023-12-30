中國證券集體訴訟和解首案示範意義重大

中評社北京12月30日電／中國證券集體訴訟和解第一案落地。該案對後續特別代表人訴訟常態化開展具有重要意義。



12月26日，上海金融法院審理的投資者訴科創板上市公司澤達易盛（天津）科技股份有限公司及其實控人、高管、中介機構等12名被告證券虛假陳述責任糾紛案以調解方式審結。7195名適格投資者獲2.8億餘元全額賠償。



證券日報發表評論員安寧文章分析，作為全國首例科創板特別代表人訴訟，該案的順利審結一方面有利於提升資本市場的法治化水平，維護市場的穩定運行；另一方面，作為中國證券集體訴訟和解第一案，該案提供了可復制可推廣的金融司法實踐範本，對後續特別代表人訴訟常態化開展具有三方面意義。



首先，降低投資者維權的訴訟成本，增強投資者維權意識。證券民事訴訟一般具有受損投資者眾多、中小投資者占比大、單一原告損失有限、單獨訴訟成本較高等典型特徵，導致廣大投資者在訴訟維權時實際意願不強。



證券糾紛特別代表人訴訟制度設置了“默示加入、明示退出”的原告確定機制，經證券登記結算機構確認的權利人名單中的投資者，除明確向法院表示不參加該訴訟的，都成為案件原告，分享訴訟“成果”，這樣就解決了單個投資者證券糾紛訴訟程序繁瑣的問題，以更加便捷的方式為投資者提供權利保障機制，進一步降低投資者維權的訴訟成本，增強投資者維權意識。



其次，投保機構高效履職，縮減賠償周期，提升了訴訟效率。證券群體性糾紛具有涉訴主體範圍廣、爭議問題多且複雜的特徵，案件經歷一審二審，訴訟流程一般為一年以上。在此次和解案中，投資者服務中心代表全體投資者統一行使訴權，為調解提供協商便利，極大提升了訴訟效率。例如，從4月21日上海金融法院公告收到該案訴訟申請，到12月26日調解結案生效，歷時僅八個多月，投資者就獲得賠償，大幅提升了訴訟效率。



而以和解方式結案的證券集體訴訟，既能夠避免剛性判決的負面作用，也能夠縮短對投資者的賠償周期，是雙贏的結果。



第三，特別代表人訴訟這種“聚沙成塔、集腋成裘”的賠償效應能夠對證券違法犯罪行為形成強大威懾力。在“默示加入、明示退出”特別代表人訴訟的模式下，能夠最大限度增加原告投資者人數。“聚沙成塔”的賠償效應能更好發揮對違法行為的震懾作用，對保護投資者合法權益具有重要意義。



文章指出，中國證券集體訴訟和解首案既是創新性嘗試，也是示範性引導，集體訴訟制度的成功實踐已邁出了重要的一步。接下來，這項制度還需要不斷完善和優化，逐步邁向常態化。在此過程中，需要市場各方的共同努力，護航中國資本市場健康發展。

