中評社北京12月30日電／近年來，我國以網絡購物、線上線下融合等新業態新模式為特徵的新型消費迅速發展，在保障居民日常生活需要、推動消費恢復和升級、促進經濟企穩回升等方面發揮重要作用。近日召開的中央經濟工作會議指出，培育壯大新型消費。本期特邀專家圍繞相關問題進行研討。



新業態新模式促進消費增長



當前，新型消費發展過程中湧現出哪些新亮點？今後發展趨勢如何？



王蘊(習近平經濟思想研究中心副主任、研究員)：近年來，在居民消費持續向發展型、享受型和品質型消費等方向升級的趨勢下，網絡購物等新型消費快速增長，在創新消費場景、提升傳統消費增長活力、豐富消費內容和形式、促進綠色消費發展等方面，湧現出越來越多的新模式、新亮點，帶動消費增長作用明顯。



一是融合化、沉浸式場景創新為消費潛力釋放提供更多可能。將不同消費業態融合在一起的消費場景給予消費者更有獲得感的消費體驗，特色街區、“一店多能”、跨界經營、綜合服務，依托信息技術、線上線下融合，有效提升了服務供給能力，更好滿足了消費者個性化、多樣化需求。沉浸式消費場景在挖掘潛在消費需求、解決消費痛點等方面發揮了越來越大的作用。一些大型商圈夯實數字底座，為消費者提供全方位體驗。例如，重慶解放碑—朝天門商圈著力提升智慧化服務體驗，智能貨架、虛擬試衣鏡等智慧場景覆蓋率不斷提高。興趣電商、直播電商推動了商品數據的立體化、豐富化、形象化和實時化，較好地解決了生產者和消費者之間的信息不對稱問題。據統計，截至2023年6月，我國網絡視頻、短視頻用戶規模分別為10.44億人和10.26億人。智能化沉浸式服務體驗正在釋放出新的消費活力，文化展館、旅遊場所、特色街區等積極開發虛擬現實數字化體驗產品，讓優秀文化和旅遊資源借助虛擬現實技術“活起來”。



二是數字化轉型助力傳統消費增長。數字技術的廣泛應用推動傳統消費業態和品牌創新發展。線下傳統市場積極運用新電商模式開展經營活動，建立直播中心與選品中心，開展“實體店+直播”的銷售模式，變“人找貨”為“貨找人”。閃購、到家等即時零售業態使更多線下商戶找到了線上線下融合發展的新商機。即時零售行業規模持續擴大，並保持較快增速。有機構預測，2023年到2030年即時零售市場規模年均復合增長率將達25%，到2030年有望增至3.6萬億元。國貨品牌也爭相上直播，蜂花、鴻星爾克、活力28等品牌通過直播拉近了與消費者特別是年輕消費者的距離，與消費者形成良好互動，帶動了全領域國貨消費熱潮。



三是新一代信息技術的融合應用顯著豐富了消費內容和形式。新一代信息技術在更多消費領域的融合應用創造出新的消費內容與形式。在線服務消費已成為服務消費增長的重要模式。商務部數據顯示，2023年前三季度在線服務高速增長，生活服務平台快速響應個性化、體驗式消費需求，推出慢旅行、城市漫步等特色服務產品，帶動在線旅遊和在線文娛分別增長241.1%和94.9%。《全國智慧旅遊發展報告2023》顯示，截至2023年6月，我國在線旅行預訂用戶規模達4.54億人，占網民總數的42.1%。《中國互聯網發展報告2023》顯示，截至2023年6月，互聯網醫療用戶規模已達3.64億人。在線健身成為拉動全民健身的重要渠道之一。家電家居產品從單點智能向全屋智能發展，可穿戴設備等新型智能硬件使用體驗不斷提升。各種創新產品層出不窮，在一定程度上引領和創造了新需求。



四是綠色低碳消費呈現快速發展態勢。隨著收入水平提高、低碳環保相關技術加快發展應用，消費者的綠色消費理念日益轉變為綠色生活方式，吃穿住用行等領域分層次多樣化的綠色消費需求逐步形成並加快釋放。《公民生態環境行為調查報告(2022年)》顯示，在踐行綠色消費方面，2022年能經常做到購買綠色產品的人數占比超過60%，較2020年有明顯提高。新能源汽車消費快速增長，2023年11月新能源汽車國內零售滲透率已達約40%。一些地方持續出台補貼政策鼓勵節能家電消費，聯合企業發放綠色消費券等，並推動綠色家電下鄉、綠色建材下鄉，促進了綠色消費下沉。數據顯示，2023年上半年，主要電商平台綠色智能家電下鄉銷售額同比增長12.7%。



新型消費具有的深度融合性、配置高效性、發展持續性和循環暢通性等特徵，決定了其更新升級的速度更快、牽引帶動創新的範圍更廣、促進供需匹配增長的可持續性更強，能夠為中長期需求增長創造新空間。從未來發展趨勢看，一方面，線上與線下、業態模式與場景的融合發展將會進一步深化，更多新的消費場景將會因需求而產生，供給對需求的及時響應將推動實現資源在消費領域更高效配置，促進消費者的獲得感、幸福感、安全感有效提升。另一方面，新一代信息技術在更多消費領域的融合應用，以及綠色消費的快速發展，既能提升商品和服務的使用價值、降低供給成本，又能增加供給的豐富性、多樣性，實現資源的節約集約使用，從而促進消費增長。



優化消費環境釋放增長潛力



為培育和壯大新型消費，我國出台了哪些支持政策和措施？取得了怎樣的成效？



王偉玲(中國電子信息產業發展研究院研究員)：近年來，支持新型消費發展的政策體系日益健全，數字消費基礎設施建設水平等不斷提升，新型消費發展環境日趨優化。



國務院辦公廳印發《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》提出，“促進新型消費發展的體制機制和政策體系更加完善”“到2025年，培育形成一批新型消費示範城市和領先企業，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重顯著提高”。國家發展改革委等部門聯合印發《加快培育新型消費實施方案》，面向零售、在線教育、文旅、體育、醫療等領域新型消費業態，提出有針對性的政策舉措，進一步培育新型消費。國務院印發的《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》要求，促進新型消費，加快線上線下消費有機融合。2023年7月，國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費的措施》，明確將拓展新型消費作為重點之一，提出“壯大數字消費”“推廣綠色消費”。



各部門也採取措施進一步恢復和擴大消費。商務部將2023年定為“消費提振年”，統籌開展了全國性消費促進活動，並優化消費環境和場景，指導各地建設更多智慧商圈、智慧商店，進一步激發消費活力。財政部聚焦擴消費，切實減輕居民稅收負擔，“一老一小”個人所得稅專項附加扣除標準提高，納稅人稅收負擔降低，從而有助於增加居民個人的可支配收入，提高居民消費能力。



為更好貫徹落實國家恢復和擴大消費的部署要求，各地結合自身經濟基礎、社會條件與特色優勢，把握新型消費發展趨勢，積極挖掘本地新型消費潛力。例如，湖南推動湖湘文化與新型消費融合發展，以“文化+美食+旅遊”等為主題的消費場景不斷出現。同時，各地針對新型消費接續發布落實細化措施。海南、湖南、廣東等地紛紛發布本地恢復和擴大消費的配套政策措施。廣東省商務廳等部門印發《促消費專項行動政策措施》，省市聯動舉辦促消費活動，線上線下結合，舉辦食在廣東、步行街(商圈)促消費、123買年貨等系列促消費活動。



與此同時，數字消費基礎設施建設水平等也不斷提升。中國互聯網絡信息中心數據顯示，截至2023年6月，我國網民規模達10.79億人，較2022年12月增長1109萬人，互聯網普及率達76.4%。移動電話基站總數達1129萬個，其中累計建成開通5G基站293.7萬個，占移動基站總數的26%；移動互聯網應用蓬勃發展，國內市場上監測到的活躍App數量達260萬款；即時通信、網絡視頻、短視頻用戶規模分別達10.47億人、10.44億人和10.26億人，用戶使用率分別為97.1%、96.8%和95.2%。與此同時，信息無障礙能力持續增強，互聯網應用適老化改造有效推進，1735家網站等完成適老化改造。銀發群體作為移動互聯網重要的增量來源，對線上社交、購物等場景的參與持續深入。《2023中國移動互聯網半年大報告》顯示，銀發群體在即時通信、綜合電商、短視頻、地圖導航、支付結算等領域活躍滲透率，分別達到89.3%、76.2%、71.2%、57.7%、44.8%。



新型消費規模逐漸擴大，網絡購物、網約車、在線旅行預訂等領域均呈現良好發展勢頭，為廣大網民的衣食住行提供全方位數字生活體驗。《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2023年6月，我國網絡購物用戶規模達8.84億人，較2022年12月增加3880萬人，占網民整體的82.0%，網絡消費增長勢頭良好；我國網約車、在線旅行預訂的用戶規模半年增長也均超過3000萬人。國家統計局數據顯示，2023年前三季度，全國網上零售額10.8萬億元，同比增長11.6%，高於社會消費品零售總額增速4.8個百分點，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率達33.9%。



安全有序推進消費數據商用



新型消費產生大量數據資源，如何安全有序推進消費數據商用？



於施洋(國家信息中心大數據發展部主任)：新型消費的快速發展產生、沉澱了大量高質量高價值消費數據。在健全安全保障體系的基礎上，依法加強信息數據資源服務和監管，提升消費信息數據共享商用水平，我國開展了諸多探索和應用實踐。

