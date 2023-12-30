向“新”而行構建現代化產業體系

中評社北京12月30日電／構建現代化產業體系，必須牢牢把握新一輪科技革命和產業變革的演進方向，緊跟技術創新前沿，掌握研發主動，充分發揮科技創新對於產業的基礎性、引領性作用，為產業體系提供源源不斷的技術動力。



以科技創新引領現代化產業體系建設，是中央經濟工作會議明確的明年工作重點之一。當前和今後一段時期，如何充分發揮科技創新的關鍵作用，推動產業發展和國際競爭力提升，值得重視。



隨著全球經濟一體化加速，科技創新對穩增長、調結構、惠民生的重要作用日益凸顯，已經成為助力我國經濟提質增效的重要手段。數據顯示，2022年我國研發經費投入總量突破3萬億元，位列世界第13位，延續了較快的增長勢頭，特別是海洋科技、農業科技、氫能源、生物醫藥和人工智能等領域的科技創新已經走在世界前列。而作為現代化經濟體系的重要組成部分，現代化產業體系質量的高低，與科技創新的融入程度密不可分。構建現代化產業體系，就必須牢牢把握新一輪科技革命和產業變革的演進和發展方向，緊跟技術創新前沿，掌握研發主動，充分發揮科技創新對於產業的基礎性、引領性作用，如此才能為產業體系持續提供源源不斷的技術動力。



眼下，我國現代化產業體系建設仍面臨產業結構單一、技術創新能力不足等問題。基於此，要多措並舉，以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力，向“新”而行，構建現代化產業體系。



通過科技創新推動新舊動能轉換。如今，一些舊有的經濟增長模式已難以為繼，尋找新的增長引擎離不開科技創新。可利用智能製造領域的技術突破，引進自動化裝備和智能工廠，培育和吸引更多高新技術企業和研發機構，提升企業生產力，加快傳統產業向高技術、高附加值領域轉型升級。利用大數據、人工智能等新一代信息技術，推動新型工業化發展，培育和打造一批具有綜合效益以及成長潛力的戰略性新興產業，比如生物製造、商業航天以及低空經濟等，塑造經濟發展新優勢。聚焦量子信息、類腦智能、基因技術等前沿技術，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道。我國擁有眾多高校和科研機構，通過校企合作，建立科技創新示範基地和孵化器，將這些科技成果轉化為實際的生產力，實現智能化、精細化管理，提高產品質量。應以科技賦能成果轉化，洞察市場需求，加速成果轉化和產業化。



提升重點領域產業鏈的現代化水平。產業鏈供應鏈的現代化水平，直接關乎產業安全。對此，應實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性，構建自主可控的產業鏈供應鏈。在關係國家安全的戰略性新興產業領域以及關鍵核心技術領域，通過政府布局與統籌規劃，科學制定產業規劃，明確各產業的發展目標以及發展方向，加強對關鍵核心技術的攻堅突破。同時，應引導社會資源向重點產業聚集，如基礎材料、半導體等關鍵領域，鼓勵企業加大設備更新和技術研發力度。調動政府、企業、平台和行業協會等的作用，建立協作管控機制和信息共享機制，促進各主體之間的溝通交流，推動產業鏈供應鏈上中下游的大中小企業協同發展，實現供需匹配、協同創新，補齊產業鏈供應鏈短板弱項。要從全鏈條角度考慮產業鏈供應鏈安全，建立健全風險預警和應對機制，關注產業鏈薄弱環節，以科技創新、產業協同、優勢互補提升產業鏈供應鏈的安全水平。



強化對基礎前沿研究的前瞻性、戰略性、系統性布局。塑造有利於基礎研究和前沿研究的創新生態，加強政府引導，建設重大科技基礎設施，增加經費投入，系統推進戰略導向、前沿導向和市場導向的基礎研究，通過部署組織重大基礎研究任務，提升原始創新能力。建設高水平支撐平台，加強人才隊伍建設。強化平台引領，建設開放平台和創新載體，包括科技創新示範區、創新孵化器等，為科研人員和創新企業提供設施、技術和資金扶持。積極參與國際科技創新合作，借鑒國際先進經驗促進發展。通過與一流科研機構和企業合作，共享資源、技術和市場信息，吸收先進經驗。加強國際交流與合作並利用好國際科技創新資源，推動國內科技創新發展，為經濟提質增效提供有效支撐。



來源：經濟日報 作者：曹守新



