全球能源轉型之路曲折中前行

中評社北京12月30日電／2023年全球能源市場供需矛盾有所緩解，但在地緣衝突、氣候變化、匯率波動等多種因素影響下，國際油氣價格存在明顯震蕩波動；同時，清潔能源迎來重要發展機遇期，全球能源轉型步伐依舊鏗鏘。在當前複雜形勢下，能源格局深度調整，還需在減排與安全、減緩與適應、效率與公平等複雜交織的矛盾中努力尋求平衡。



油氣市場震蕩波動



2023年全球油氣市場依然受制於俄烏衝突、美西方制裁等，同時又受到全球經濟復甦乏力、新一輪巴以衝突等多方因素擾動，導致供需不平衡加劇、價格波動頻繁，市場行情充滿不確定性。



從石油市場來看，今年年初，布倫特原油價格短暫爬升後在3月份大幅下跌，最低點跌至70美元/桶。4月中旬，受歐佩克+減產等影響，油價短暫回升後再次下跌。7月份，在地緣政治緊張局勢影響下，油價持續走高，新一輪巴以衝突更將油價推至年內新高。不過，自10月下旬以來，國際油價再次步入下行通道。



對此，即便歐佩克+部分成員國宣布自願減產合計219.3萬桶/日，也未能阻止石油價格“跌跌不休”之勢。截至12月8日，國際油價已連續7周下跌。分析認為，歐佩克+減產失效，部分原因是市場對其減產協議執行力存疑，以及與此同時美國、巴西和圭亞那等非歐佩克+國家的產量仍在飈升。



相比供給端，原油價格下降更棘手的問題可能是伴隨需求減弱，油價主導權已由供給端轉向需求端。國際能源署(IEA)11月原油市場報告顯示，隨著全球經濟增長放緩和高利率的影響顯現，需求增長速度將大幅放緩60%，市場將出現供過於求的局面；並基於此將2024年油價預期顯著下調，預計2024年西德州中質原油(WTI)期貨價格為78.07美元/桶，此前預期為89.24美元/桶；預計2024年布倫特原油價格為82.57美元/桶，此前預期為93.24美元/桶。



從天然氣市場來看，2022年天然氣價格創紀錄的一幕已不太可能重演。數據顯示，今年以來歐洲基準天然氣價格、東北亞LNG現貨到岸價及美國亨利港天然氣期貨價格整體都呈下跌態勢。與此同時，全球天然氣市場脆弱的供應結構和平衡狀態，也使得市場仍未完全克服此前部分地區供應中斷帶來的“後遺症”，一些突發的供應中斷問題正引發天然氣價格的非理性上漲與波動。



尤其是高度依賴天然氣進口的歐盟，今年雖較早啟動天然氣採購計劃，儲存水平更是達歷史新高，但波羅的海管道洩漏、雪佛龍在澳大利亞的工廠再度爆出罷工、巴以衝突等一系列供給端問題，極大挑動著緊綳的市場神經。



清潔能源轉型提速



由於地緣政治事件頻發和能源市場大幅波動，清潔能源發展的良好態勢一度受阻，不過當前化石能源系統凸顯出的脆弱性、不穩定性及其對氣候造成的危害，使得各國發展清潔能源的決心不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。



目前，全球主要經濟體紛紛採取行動，將應對氣候變化與能源轉型納入更廣泛的經濟戰略中，清潔能源發展展現出蓬勃勢頭。無論是歐盟出台《歐洲風電行動計劃》、中國快速發展光伏風電技術，還是在最近舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(COP28)上超100個國家簽署《全球可再生能源及能效宣言》，無一不顯示出國際社會對發展清潔能源的廣泛支持。



政策引領下，全球清潔能源投資與相關技術部署已釋放出積極信號。IEA《2023年世界能源展望》預計，2023年全球清潔能源投資將超1.7萬億美元，比2021年增長24%，主要集中在可再生能源電力、核能、電網、儲能、低排放燃料等領域；其中，太陽能光伏被認為是關鍵發展領域之一，預計到2030年可再生能源將貢獻80%的新發電能力，其中僅太陽能光伏就占一半以上。



在此過程中資源分布不均、地區發展不平衡等問題依然尖銳。報告指出，電力供應清潔化、提高能源使用效率以及轉向低碳燃料是新興市場和發展中經濟體實現氣候目標的關鍵舉措，但這些國家目前仍有很長的路要走。比如，撒哈拉以南的非洲要實現氣候目標，意味著到2030年需要建成占比達85%的基於可再生能源的新發電廠。

