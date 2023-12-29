邱毅：郭台銘傾向支持第二名　下架民進黨

邱毅說，郭台銘將成為侯柯之間棄保效應的重要指標。（照片：邱毅臉書） 中評社台北12月29日電／2024大選倒數15天，前“立委”邱毅29日在臉書發文表示，如果從感情來考量，鴻海集團創辦人郭台銘一定是支持柯文哲的。可是郭台銘強烈的商人性格，使他傾向於支持有勝選希望的人，如果現在賴清德排第一，郭台銘就支持排第二的人，希望透過他的加持來扭轉乾坤，下架民進黨。郭台銘將成為侯柯之間棄保效應的重要指標。



邱毅說，郭台銘在最後關頭會不會表態支持侯或柯？這個表態為什麼受到關注，因為是侯與柯之間棄保效應的重要指標。如果單就感情因素，郭台銘當然傾向支持柯文哲，他一直認定在徵召階段受朱立倫欺騙，而國民黨發言系統和藍媒也攻擊他。反之，柯文哲與他親近，理念相合，惺惺相惜，甚至柯文哲政見多擷取自郭台銘的主張。



邱毅表示，因此如果從感情來考量，郭台銘一定是支持柯文哲的。可是郭台銘強烈的商人性格，使他傾向於支持有勝選希望的人，說句大白話，如果現在賴清德排第一，郭台銘就支持排第二的人，希望透過他的加持來扭轉乾坤，下架民進黨。那誰是排第二的人？現在坊間的民調很多背後有黑手操弄，有一家最常被引用的民調，一看就知道是假的，卻屢屢被拿來做名嘴評論的依據，成為標準的媒體政治詐騙產業鏈。



邱毅說，郭台銘自然不會相信這些不合格的民調，所以他自己委託可信賴的專業機構做民調，這個民調結果才是決定他支持誰的關鍵。據瞭解，這個民調的有效樣本比較大，一般是市話與手機各半，完全符合民調統計的科學標準。



邱毅表示，所以，儘管過往很支持郭台銘，還鼎力協助其連署的地方派系，都已經陸續回歸國民黨，表態支持侯友宜、趙少康，但他們的決定並不影響郭台銘的抉擇。篤信科學客觀數據的郭台銘，最後會選擇支持誰，代表誰是現在的老二，並且是極可能打敗賴清德的在野老大。