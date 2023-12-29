北台8縣市推幸福保衛站　急難童可超商取餐

北台8縣市及超商代表贈送幼兒禮物，象徵成立幸福保衛站的新年禮物。(照:新北市政府提供) 中評社台北12月29日電／北台8縣市29日於新北市政府共同舉行“‘8現幸福，北台守護’北台8縣市幸福保衛站記者會”，並與4大超商代表宣讀幸福宣言，將自明年1月20日起同步啟動“幸福保衛站”。凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可24小時到四大超商求助取餐，預計可幫助到180萬名孩童。



新北市副市長劉和然說，新北市推動“幸福保衛站”10年，餓肚子的學童至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2089人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關，希望未來有機會再從北台8縣市推廣到全台。



北台8縣市今在新北市府辦“北台8縣市幸福保衛站記者會”，宣示自明年1月20日起同步啟動幸福保衛站新北副市長劉和然表示，當時要做這件事時，時任副市長就是侯友宜，目的是不能讓孩子沒東西吃。



北台區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣。新北副市長劉和然表示，新北市自2013年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2089人次取餐。



劉和然說，已協助許多家庭度過難關，今年北台區域發展推動委員會將幸福保衛站納入合作計劃，凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至四大超商求助取餐。劉說，目的是不能讓孩子沒東西吃，雖然中低收家庭都有列管，但突發狀況難以掌握，讓孩子領餐時填簡單資料，是因擔心會有照顧家庭遺漏的狀況，才能真正照顧到每個需要的孩子。



教育局表示，自明年1月20日寒假開始當天，北台區域內街頭巷尾、24小時全年無休，超過7500家的四大超商，將成為兒少安全守護據點，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計新台幣100元，並在店內食用，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。