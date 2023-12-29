封關民調滿天飛　趨勢差異不大

民調將於明年1月3日封關，目前趨勢大致呈現民進黨賴蕭配、國民黨侯康配、民眾黨柯盈配的排序，只是差距有大有小。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電／2024大選進入倒數，各黨候選人卯足勁最後衝刺的同時，由於明年1月3日凌晨起不可再發布民調數字、而民調一般也不會在假日中進行，因此各家封關民調多半在這兩天出爐，結果備受關注。目前看來趨勢仍不變，大致呈現賴蕭、侯康、柯盈的排序，只是差距有大有小。為此，台灣民眾黨2024候選人柯文哲曾多次怒嗆民調“不可信”，“我選後一定會拿出來公布，那時候就知道誰沒有穿褲子了”！



29日又有多個民調公布，再衝一波，其中在2020年預測民進黨“完全執政”的“台灣民意基金會”，今日揭示結果顯示“總統”部分差距有限，為民進黨賴蕭配32.4%，國民黨侯康配28.2%，台灣民眾黨柯盈配24.6%，10.9%尚未決定。《ETToday新聞雲》則是藍綠激烈纏鬥，賴蕭配以36.6%，微幅領先侯康配的33.8%，柯盈配為22.2%。《TVBS》的調查也顯示藍綠拚搏，賴蕭配37%領先侯康配的33%，柯盈配則是22%。至於做到100波的《美麗島電子報》，賴蕭配以40.2%一枝獨秀，遙遙領先侯康配的28.7%，和柯盈配的18.4%。



根據《中時新聞網》觀察，回顧4年前的2020大選，各家民調全部命中民進黨蔡賴配勝出，但因對手國民黨韓國瑜“蓋牌”，要求支持者拒絕回答或“唯一支持蔡英文”，以致兩組候選人甚至出現到40個百分點之差距。最後掀牌結果，韓國瑜得票率38.61%遠高於各家的民調數字，惟相較之下，《TVBS》的29%，以及《ETToday新聞雲》的27.9%算是最為接近。蔡英文也有類似狀況，最後是兩岸政策協會的54.9%和57.13%的得票率與實際差距最小。



因此，不同陣營對於“看衰”的民調，或者不理會，或者拿過往的“失真”預測嚴詞回嗆。



外在民調因為有太多“干擾因素”或機構效應，因此，千萬民調不如自己的內參民調，才能強化必勝的意志。綠營私下都宣稱，賴蕭穩定領先侯康10個百分點，而藍營則稱兩軍近乎平手，為了取信於民，民眾黨甚至把內參數據以及調查資料攤在陽光底下，遭酸是為了刷存在感，證明自己老二的地位，化解棄保的壓力。不過，儘管各民調機構百家爭鳴，各黨也不吝分享內參民調，到底誰比較準，大選後都將遭遇檢視。