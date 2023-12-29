烏克蘭稱俄軍大規模空襲致多人死亡

中評社北京12月29日電／據CCTV國際時訊：烏克蘭空軍發言人伊格納特稱，俄軍今天（29日）用“匕首”高超音速導彈、彈道導彈、巡航導彈、S－300系統及無人機對烏克蘭發動大規模空襲，其中包括“極難攔截的X－22（Kh－22）導彈”，約18架俄軍戰略轟炸機參與了空襲——伊格納特稱，這是俄羅斯空天軍對烏克蘭發動的“前所未有”的導彈攻擊。



包括首都基輔在內，烏克蘭全境拉響防空警報，警報在持續近三個小時後目前已取消。基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩、第聶伯羅等多地都遭到空襲。目前，基輔報告7人受傷，有倉庫和高層建築起火，被用作避難場所的地鐵站受損；第聶伯羅報告4人死亡、十多人受傷；敖德薩報告2人死亡、15人受傷；哈爾科夫報告1人死亡、8人受傷，工業基礎設施被擊中；利沃夫報告1人死亡、3人受傷。



烏克蘭能源部門報告，已有四個地區電力供應中斷。烏克蘭總理什梅加爾稱，“俄軍這次大規模空襲的目標主要是烏克蘭的關鍵基礎設施”。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克稱，俄軍這輪空襲說明“烏克蘭需要更多外部支持”。



俄方對此暫無回應。本月26日，俄軍黑海艦隊“新切爾卡斯克”號大型登陸艦在克里米亞地區費奧多西亞駐泊點遭烏克蘭軍隊攻擊受損。