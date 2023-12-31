練卜鳴答中評：兩岸和平是最重要的

練卜鳴（中評社資料圖） 中評社香港12月31日電（記者 盧哲）台灣選戰到了最後階段，國民黨前主席連戰28日發出公開信，呼籲選民支持政黨輪替，集中選票支持可以當選的人，唯一支持侯友宜、趙少康，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁之利，那時大家後悔遺憾也於事無補了。台灣中華兩岸事務交流協會常務副會長練卜鳴接受中評社記者訪問時表示，民進黨執政的缺失，老百姓是深受其害的。對比國民黨執政時期，民進黨執政後“台灣整體而言是向下沉淪了”。練卜鳴強調，作為愛台灣的人想法很簡單，就是要支持堅持“九二共識”的候選人，兩岸和平是最重要的。他呼籲，集中選票支持可以當選的人。



練卜鳴說，連戰在公開信中提及了目前民進黨執政的缺失，而老百姓也是深受其害的。“台灣老百姓也都十分清楚這一點，但也有一些人有一些意識形態，沒辦法看清一些問題。” 練卜鳴表示，正如公開信所提及和呼籲的，大家應該要認清事實，要深切感受和認清民進黨執政這八年來帶給了老百姓什麼、給老百姓回報了什麼。



“我經常跟我的鄉親講，很多都是經由比較的，” 練卜鳴說，“在國民黨執政時期，兩岸之間的關係是水乳交融，台灣經濟是一直往上提升的。但民進黨執後確實對於台灣整體而言是向下沉淪了。” 他說，“所以我們要去想，要去比較，要深切去感受這一點。” 練卜鳴強調，尤其是兩岸關係這個部分，“在兩岸關係緩和的時候，我們可以去大陸旅遊，年輕人可以到大陸交流、就學、就業，這些都是我們台灣老百姓期待的。”

