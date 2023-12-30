蔡壁如台中造勢柯缺席　助陣大咖藍大於白

蔡壁如海線造勢，國民黨來賓成主體。（蔡壁如競總提供） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如30日晚間舉辦“甲安埔聯合造勢晚會”，站台陣容“藍大於白”，包括擔任蔡壁如競總主委的台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等共6人助陣；民眾黨來賓則僅4人，大選候選人柯文哲同時在台中市區造勢，無法出席，讓蔡壁如的造勢場，藍營成主體。



民眾黨30日在台中市東區舉辦“南方崛起”大造勢，同黨第一選區“立委”候選人蔡壁如當晚也在大甲舉行“甲安埔聯合造勢晚會”，時間重疊，柯文哲因為行程緊湊，只出席市區造勢，沒到大甲幫蔡站台，蔡壁如團隊表示，甲安埔造勢晚會很早就排定了，東區造勢活動是本周臨時加開，因此柯主席不克到海線來，但蔡壁如會趕到東區助陣。



蔡壁如海線聯合造勢雖然沒有白營大咖站台，但國民黨大咖倒是不少，包括台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、“立委”鄭麗文、不分區“立委”候選人謝龍介、地方市議員李文傑、楊啟邦等都將登台助講，地點更選在與親藍派系台中黑派密切的大甲鎮瀾宮文化大樓舉行。民眾黨來賓則是台中市黨部主委江和樹、彰化縣黨部主委張雪如、不分區“立委”候選人陳清龍、麥玉珍等人。藍營人物成為造勢主體。



蔡壁如本屆雖披民眾黨戰袍參選，但在台中海線獲得國民黨全力支持，成為全台獨特的“藍白合”示範區，從蔡壁如的動向可以看出來，緊靠藍營擴大選票光譜成為選戰策略主軸。16日在清水區紫雲巖廟口開講時，除了盧秀燕到場以外，國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜也現身助講，藍營台中市紅派前後任議長張清堂、張清照也出面相挺，如今造勢晚會藍營大咖比白營多，不足為奇。

