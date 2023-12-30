趙春山：民進黨怕大陸單方面取消ECFA

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）2024大選第三場政見發表會，民進黨候選人賴清德強調，兩岸一家親跟推動服貿，背後是一個中國原則，對台灣不利，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）不是台灣應該走的路。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問指出，賴清德雖這樣說，但不會單方面中斷ECFA，這樣做是違背民意。民進黨反而是怕大陸單方面取消，蔡英文過去也罵ECFA是糖衣毒藥，但是執政將近8年還是沒有中斷。



他表示，我們現在是依靠中國大陸市場，最近對大陸出口有降低一點約佔總出口的38%，過去大約都是四成靠中國大陸市場，怎麼可能取消。因為兩岸ECFA，很多產業都是零關稅，陸方日前宣布取消12項石化產品的關稅減讓，未來這些項目都要增加一成至兩成關稅，ECFA是對企業有利的，賴清德怎麼敢宣布單方面中止。



趙春山表示，台灣當然希望市場多元化，不要把雞蛋放在同一個籃子，但是民進黨執政不敢單方面宣布中止，兩岸經貿不是其他貿易可以取代，賴清德不想走這個路，但也無法擺脫。



蔡英文上任之後為了降低對大陸貿易依賴，推動新南向效果不佳嗎？趙春山表示，李登輝執政時就推動南向政策，但是現實上就是無法取代大陸市場。賴清德希望市場多元化，但是無法擺脫對中國大陸依賴，連東南亞國家也都看向中國大陸市場，我們還要轉到東南亞市場，這不是很奇怪？



他指出，其實是民進黨擔心當選之後，大陸會單方面取消ECFA，因為任何一方都可以中斷，“但是宣布取消的那一方絕對不會是台灣，就算賴清德上台，也不會中斷ECFA，但是不排除大陸會取消”。

