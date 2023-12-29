董軍被任命為國防部部長

中評社北京12月29日電／新華社報導：十四屆全國人大常委會第七次會議29日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的公司法、關於修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案（十二）；決定任命董軍為國防部部長，免去唐登傑的民政部部長職務、任命陸治原為民政部部長，免去胡和平的文化和旅遊部部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。國家主席習近平分別簽署第15、16、17、18、19號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



常委會組成人員169人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案，決定將修訂草案提請十四屆全國人大二次會議審議，並委托李鴻忠副委員長向十四屆全國人大二次會議作說明。



會議表決通過了全國人大常委會關於完善和加強備案審查制度的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大二次會議於2024年3月5日在北京召開。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《中華人民共和國和博茨瓦納共和國引渡條約》的決定、關於批准《中華人民共和國和塞內加爾共和國關於刑事司法協助的條約》的決定。



會議表決通過了全國人大民族委員會、憲法和法律委員會、教育科學文化衛生委員會、華僑委員會、農業與農村委員會分別提出的關於十四屆全國人大一次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告。

