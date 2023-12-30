柯美蘭堅持佛系打法　選舉預估只花200萬

台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹、新竹市“立委”候選人柯美蘭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，從10月中宣布獨立參選以來，始終堅持“佛系打法”，曾擔任眼科醫師的她，持續在新竹市各社區舉辦“護眼講座”、站路口拜票與在各大街小巷徒步拜票，這在競爭激烈的新竹市選戰中獨樹一格。



相較於許多“立委”候選人要花費上千萬元，柯美蘭接受中評社訪問時表示，會堅持用佛系打法來打選戰，是因為她本來就是佛教徒，再加上她沒有很多錢，所以希望這次選舉經費能控制在新台幣200萬元內，給新竹市選民有耳目清新的不同選擇。



新竹市是柯文哲的老家，人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉呈現七搶一局面，主要候選人包括爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的柯美蘭，競爭激烈。



對於為何要堅持用佛系打法來打選戰？柯美蘭表示，她本來就是佛教徒，加上她不是很有錢，也不想多花錢，她認為在新竹市這樣一個有文化且學歷高的地方，選舉不應該是靠廣告看板或米粉場造勢活動來取勝，而是應該要靠政見發表來取得選民的認同與支持，而且大家也應該要去審視候選人過去幾年來的紀錄，如果過去是擔任“立委”，那政績如何？如果是個醫師，那又做得怎樣？



柯美蘭坦承，她對政治和選舉還有很多事情並不是那麼清楚，但她一直相信“有願就有力”，她現在是很平實與樸實的去告訴所有民眾，她是真的來做事情的，她想表達這樣的意念。



柯美蘭認為，她雖然真的沒有很多錢可以花在選舉上，但還是有勝算的，所以綠營才開始打她，因為她已經威脅到綠營了，如果她不夠強，綠營是不會打她的，所以綠營才開始對她污名化。