黃清賢答中評：投票前應該仔細思考

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京12月30日電（記者 李子寧）台灣地區大選臨近，28日國民黨前主席連戰發表公開信，呼籲選民支持政黨輪替，集中選票支持可以當選的人，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁之利，屆時後悔遺憾也於事無補。對此，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在接受中評社記者時表示，連戰前主席在年事已高且身體抱恙的情況下，依然憂慮當前的兩岸情勢，並為此貢獻自己的一份心力，令人為之動容，因此廣大的台灣同胞投下自己手中一票的時候，更應仔細思考，是不是要讓民進黨坐收“漁翁之利”，令兩岸關係最終陷入“絕境”。



黃清賢說，2005年“胡連會”的舉行，實現了自1949年以來中國共產黨和中國國民黨主要領導人的歷史性握手和正式會談，也造就了2008年台灣的政黨輪替，出現了兩岸進入大交流、兩岸關係實現大發展的榮景。但很可惜，自2016年民進黨上台後，由於其堅持“台獨”黨綱，拒不承認“九二共識”，此前的榮景不再，兩岸關係也逐步倒退，加上當前中美博弈的張力越來越強，兩岸可能稍不小心就會擦槍走火。



黃清賢指出，由於民進黨候選人頑固堅持“台獨”傾向的論調，民眾黨候選人將“九二共識”概念模糊化，因此要避免兩岸的危險情勢繼續增高，恢復兩岸的和平發展，再現兩岸過去的榮景，衹有承認“九二共識”的國民黨候選人能夠做到，這也是連戰先生發公開信的目的，希望選民能夠做出正確的抉擇，將重要的選票投給能夠維護兩岸的和平發展的人。

