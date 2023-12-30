蕭美琴大談與蔡英文好交情　牛仔褲就是她的

蕭美琴出席應援之夜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）民進黨29日晚上在台北市1919藝文中心舉行“人蔘好彩投應援之夜”，召集辣台派一起相挺賴蕭配，賴清德、蕭美琴、蔡英文一起同台。蕭美琴強調從政路上認識很多朋友，其中蔡英文就是，她也針對外界質疑蔡英文和賴清德可能心有芥蒂，因此把衣服傳承給蕭美琴。蕭美琴今日也笑說，“蔡英文的衣服賴清德能穿嗎？”



民進黨在台北1919藝文中心舉行“2024人蔘好彩投－挺台灣應援之夜”，賴清德、蕭美琴和蔡英文三巨頭合體。現場比起之前傳統造勢多了不少年輕人，現場約有千人到場。



蔡英文29日穿著牛仔褲與球鞋，與年輕人拉近距離。



蕭美琴在現場也談到與蔡英文的好交情，自曝比蔡還早從政，2010年蔡選新北市長時，不只住在她家，還把戶籍也遷到她那，她也送蔡一隻貓，就是蔡想想。



蕭美琴也秀出一張幾年前在美國威斯康辛州的照片，她說，當時台僑到天寒地凍的地方找出人蔘，她還跟州長一起去採人蔘，經過十幾年談判，在台灣可以買到生鮮的人蔘，這就是雙邊貿易的一小部分。



蕭美琴也提到自己跟蔡英文的好交情，後來自己到花蓮服務期間，蔡英文也送她開過的二手車，最近她也把她太小件的二手衣清出來給自己，今天穿的褲子就是。她說，有人會問為什麼蔡衣服傳𠄘給妳不是賴，她則笑說，想想蔡英文的衣服賴清德能穿嗎？

